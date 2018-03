SV vpoklicuje pogodbene rezerviste, vojaško služenje se bo začelo maja

Predvidoma bo vpoklicanih 414 pripadnikov pogodbene rezerve

16. marec 2018 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska vojska bo vpoklicala 414 pripadnikov pogodbene rezerve za obdobje od enega do šest mesecev, ki bodo stražili objekte in izvajali podporne naloge.

Slovenska vojska je začela uresničevati napoved novega načelnika generalštaba Alana Gederja, da bo zaradi dodatnega usposabljanja bataljonske bojne skupine, ki je na nedavnem ocenjevanju po merilih Nata Creval dobila oceno nepripravljena na bojevanje, vpoklicala pogodbene rezerviste.

Z obrambnega ministrstva (MORS) so sporočili, da so začeli vpoklic "na opravljanje vojaške službe v miru pripadnike pogodbene rezervne sestave (PRS)". "Vojaško službo v miru bodo začeli opravljati na začetku maja. V drugi polovici aprila bodo vpoklicani na enotedensko mobilizacijsko usposabljanje, v okviru katerega bodo dopolnjeni z opremo, seznanjeni z nalogami in dodatno usposobljeni za opravljanje nalog," so zapisali na MORS-u.

Pri časovnem merilu vpoklica pa bodo upoštevali potrebe SV-ja in argumentirane posebne okoliščine posameznega pripadnika PRS-ja in njegovega rednega delodajalca.

"Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okoli 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Približno 1.000 pripadnic in pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske bo predvidoma do konca junija angažiranih samo na usposabljanju za naloge delovanja v bataljonski bojni skupini. Slovenska vojska pa bo že načrtovane naloge opravljala v nespremenjenem obsegu, zato je vpoklic pogodbene rezerve nujen," so zapisali v pojasnilu, zakaj potrebujejo rezerviste.

Kot še navaja Mors, bodo rezervisti izvajali podporne naloge, varovali objekte in sodelovali pri drugih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.

G. C.