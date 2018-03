Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 41 glasov Ocenite to novico! Vladni dogovor s Svizom je bil pripravljen na parafiranje, vendar se je nato zapletlo in do tega ni prišlo. Foto: BoBo Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič je povedal, da so se v ponedeljek z vladno pogajalsko skupino tako rekoč že uskladili in pri tem bodo kljub odstopu Cerarja vztrajali. Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar pa se boji, da bo zdaj "vse padlo v vodo". Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat Predsedniku Policijskega sindikata Slovenije Radivoju Uroševiču se zdi Cerarjev odstop kot beg pred realnostjo. Foto: Radio Slovenija Sorodne novice Štrukelj za 17. april napovedal nov protestni shod Pouka ne bo - namesto v razrede šolniki spet na ulice

Sviz bo najverjetneje zamrznil napovedano aprilsko stavko

Počivavškova skupina sindikatov bo morda izvajala stavkovne dejavnosti

15. marec 2018 ob 08:22,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V šolskem sindikatu Sviz bodo po odstopu premierja Mira Cerarja verjetno zamrznili stavko. Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je nadaljevanje stavke brez partnerja, s katerim bi se pogajali, nesmiselno.

Branimir Štrukelj je pojasnil, da bo v najkrajšem možnem času sklicali glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in premislili nov položaj, ki je nastal z odstopom premierja Mira Cerarja v sredo. Po njegovih besedah to preprečuje sklepanje dogovorov, saj vlada za to nima več pooblastil.

"Če nimate partnerja, s katerim se pogajate in ki ima pooblastila, da z vami podpiše stavkovni sporazum, je nadaljevanje stavke nesmiselno," je dejal. Ker pa vprašanja, ki so šolnike pripeljala do stavke, ostajajo odprta, jih bo morala reševati vlada s polnimi pooblastili. Kot kaže, bo to takoj po volitvah, je dodal. Premier Miro Cerar je ob napovedi svojega odstopa dejal, da je "v ponedeljek koalicija ponudila dober predlog, sindikati so ga zavrnili in zdaj bodo čakali na naslednjo priložnost". Po ponedeljkovih pogajanjih je namreč kazalo, da so vlada in sindikati precej blizu dogovora. Dogovor s Svizom je bil celo že pripravljen na parafo, a se je nato zapletlo in do nje ni prišlo, nekaj manj kot 40.000 šolnikov pa je v sredo znova stavkalo.

Počivavšek: Bili smo blizu dogovora

Nasprotno so v skupini sindikatov, ki jih vodi Jakob Počivavšek dejali, da če pogajanj o njihovih zahtevah ne bo, to lahko pomeni nove sindikalne akcije.

"Kaj odstop predsednika vlade Mira Cerarja pomeni za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, v tem trenutku po mojem mnenju še ni povsem znano. Čeprav je predsednik vlade rekel, da je to zadeva, ki bo verjetno morala počakati na naslednjo vlado, sam razloga za to ne vidim," je dejal Počivavšek.

Poudaril je, da je vlada sprejela določene zaveze in pogajanja pripeljala že zelo daleč. "Bili smo zelo blizu dogovoru. Mi se bomo v vsakem primeru v ponedeljek, ko je bilo dogovorjeno nadaljevanje pogajanj, sestali s koordinacijo in se dogovorili, kako naprej. V tem trenutku so po mojem mnenju odprte vse možnosti. Odločitev bomo predvidoma sprejeli v ponedeljek," je še dodal.

Počivavšek sicer meni, da bi se vlada lahko pogajala v okviru tekočih poslov, ki jih bo opravljala. "Moje mnenje je, da je ta vlada sprejela določene zaveze. Tudi sklepanje stavkovnih sporazumov je po mojem mnenju nekaj, kar bi lahko sodilo med tekoče posle vlade, glede na to, da je treba razrešiti ta položaj. Jaz ne bi absolutno izključil možnosti, da se pogajamo in se tudi dogovorimo v času, ko vlada opravlja tekoče posle," je dejal.

Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak pravi, da se o usodi stavke, ki so jo napovedali za 11. april, še niso odločili. Najverjetneje pa jo bodo zamrznili in - tako kot ostali - počakali na naslednjo vlado, je Novak komentiral razmere, nastale po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja.

Beg pred realnostjo

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je pojasnil, da so bili z vladno stranjo dogovorjeni, da se na nadaljevanju pogajanj dobijo v ponedeljek. Pričakujejo, da bodo po odstopu predsednika vlade do ponedeljka dobili vsaj "obvestilo, kaj in kako naprej oziroma kaj lahko še storijo v tem obdobju". V policijskem sindikatu imajo sicer po njegovih navedbah konec marca svet, na katerem bodo ocenili dosedanji potek stavke in tudi pogajanj.

Uroševiču se zdi Cerarjev odstop kot beg pred realnostjo. "Imam občutek, da so se seznanili z zahtevami naših sindikatov, predvsem obeh policijskih in Sviza, da so v bistvu ugotovili določene napake, ki so jih naredili v pogajanjih z drugimi sindikati, ki dejansko pričakujejo dvig plač, mi pa smo stavko napovedali zaradi kršitve stavkovnega sporazuma," je dejal.

Kristjan Mlekuš iz Sindikata policistov Slovenije težko napoveduje, kakšna bo usoda pogajanj, saj je najprej treba počakati, kaj se bo zgodilo z vlado. Po njegovih besedah bodo v stavkovnem odboru obeh policijskih sindikatov spremenjene okoliščine proučili, jih ocenili in glede na to sprejeli ustrezne odločitve.

Mlekuš odstopa ni pričakoval. "Mogoče se mi zdi nekoliko neodgovoren glede na to, da se bližajo redne volitve, ampak to je pač stvar vlade," je dejal in pojasnil, da glede stavke za njih v bistvu ni nič spremenjeno. Kot je pojasnil, so v policijskih sindikatih stavko napovedali vladi. "Ne glede na to, katera vlada je in kakšna, ali bo zdaj nov mandatar ali bodo predčasne volitve, mi smo formalno v stavki," je pojasnil.

Ali bodo pogajanja padla v vodo?

Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič pa je povedal, da so se v ponedeljek z vladno pogajalsko skupino tako rekoč že uskladili in pri tem bodo kljub odstopu Cerarja vztrajali. Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar pa se boji, da bo zdaj "vse padlo v vodo".

Vukadinovič je dejal, da se bodo sestali tudi s skupino sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Sindikat zdravstva in socialnega varstva in sindikat delavcev v zdravstveni negi sta se namreč v ponedeljek s to skupino poenotila ob predlogu, ki so ga po navedbah tako Mlakarjeve kot Vukadinoviča z vladno stranjo tako rekoč uskladili in bili blizu parafiranja, zanj pa bi lahko zagotovili tudi kvorum.

Zato je Mlakarjeva žalostna. Če bo vlada opravljala zgolj tekoče posle, se boji, da ne bo več sogovornika za sindikalna pogajanja. Po njeni presoji jim tako ne bo preostalo drugega, kot da zamrznejo stavko do imenovanja nove vlade in nato začnejo znova. "Če pa pogledam z vidika vlade, so prihranili 266 milijonov evrov in še kaj drugega, tako da je zanje verjetno to najugodnejša varianta ta trenutek," je še ugotavljala.

Jerkič: Odstop je bilo mogoče pričakovati

Predsednica največje sindikalne centrale Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je v odzivu na odstop premierja Mira Cerarja dejala, da je bil presenetljiv, a ga je bilo glede na pretekle dogodke kljub vsemu mogoče pričakovati. Pretirana zaskrbljenost po njenem mnenju ni potrebna, saj tudi do rednih parlamentarnih volitev ni več daleč.

"Če človek razmisli za nazaj, ga je bilo mogoče pričakovati. Že nekaj časa je jasno, da vlade v operativnem smislu ni več. Na to je kazalo tudi dogajanje v zadnjih treh mesecih z množičnim vlaganjem zakonov. Očitno je bilo, da ne bo mogoča nobena reforma več in da lahko vztrajanje pri tej vladi povzroči celo večje težave kot sam odstop," meni Jerkičeva.

Napovedala je, da bodo naslednje tedne izkoristili za pripravo vprašanj, ki jih bodo naslovili na politične stranke, ki bodo sodelovale v kampanji. Ta bo po njihovih pričakovanjih tokrat vsebinska, po oblikovanju vlade pa bodo pogovore nadaljevali.

Pirnat: Pogajanja s sindikati težko izvedljiva

Pravnik Rajko Pirnat je opozoril, da vlada, ki opravlja tekoče posle, ne more nalagati novih finančnih bremen v državni proračun, zaradi česar se bodo težko nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot meni, gre sicer za zadevo, ki mora teči, saj je vlada k pogajanjem s stavkajočimi tudi zavezana, toda "končni rezultat je prevzemanje novih finančnih bremen, kar pa gotovo ni tekoča zadeva". Vlada se tako lahko pogaja, a o novih finančnih izdatkih ne more odločati, je pojasnil in dodal, da bo najbrž ravno o vprašanju pogajanj s sindikati prelitega največ črnila.

VIDEO Odziv sindikatov na odstop premierja

G. C.