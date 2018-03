Tarča: Koalicijske stranke se medsebojno obtožujejo za neizpeljane ukrepe

Stranke se pripravljajo na nove volitve

15. marec 2018 ob 19:56,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 21:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po sinočnjem odstopu Mira Cerarja z mesta predsednika vlade se politične stranke pripravljajo na nove volitve. Cerar je ob odstopu poudaril, da je bila odločitev o odstopu sprejeta po odločitvi vrhovnega sodišča za ponovitev referenduma o drugem tiru.

Odhajajoči predsednik vlade Miro Cerar je v uvodu povedal, da se je za ta korak odločil, ker je bilo to "enostavno prav", saj se je, tako Cerar, v zadnjem mesecu pojavilo več destruktivnih sil, saj so nekateri deležniki začeli gledati zgolj nase in na svoje interese, pozabili pa so na Slovenijo. Državi s tem po mnenju Cerarja ne bo storjena škoda, temveč jo bodo mirno pripeljali do volitev.

Predsednik SDS-a Janez Janša je dejal, da je ta poteza Cerarja prišla tri leta prepozno in v času, ko ni več potrebna, Cerarju pa dejal, da ni vrgel puške v koruzo, ker je nikoli ni imel v rokah, temveč so jo imele stare sile, ki jih je tudi sam Cerar poudaril. Na to se je Cerar odzval, da so v SMC-ju politični samorastniki in da nihče ne stoji za SMC-jem. Cerar je dejal, da je s svojim odstopom preprečil, da bi določeni deležniki, tudi v koaliciji, s svojimi lastnimi interesi plenili državo.

Cerar: Prepolovili smo brezposelnost

Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je dejal, da se Slovenija ni začela s SMC-jem in se z njim ne bo končala. Kot največjo težavo je navedel zakone, ki so trenutno v parlamentu in so jih vložili poslanci SMC-ja ter lahko Slovenijo obremenijo za dodatno milijardo evrov. Ponovil je, da bodo v SD-ju predlagali zamrznitev kadrovanja.

Alenka Bratušek meni, da vsak odstop predsednika vlade povzroči politično nestabilnost, Cerarju pa je očitala, da je z odstopom pobegnil od nakopičenih težav, od arbitraže, drugega tira, NLB-ja in drugih. Poudarila je, da je imela Slovenija gospodarsko rast, še preden je vlada nastopila mandat, drugih rezultatov pa vlada, tako Bratuškova, nima. Cerar je ob tem dejal, da se je prepolovila brezposelnost in bistveno zmanjšal javni dolg. Glede odstopa pa je dejal, da je projekt drugega tira ključnega pomena za nadaljnji razvoj Slovenije.

Jurša: Odstop je marketinška poteza SMC-ja

Na vprašanje voditeljice, ali dvomi o odločitvi vrhovnega sodišča, je Cerar dejal, da bo o tem mogoče spregovoril nekoč kot pravni strokovnjak, danes kot politik pa mora odločitve spoštovati. "Mi pa je žal, saj nastaja gospodarska škoda." Alenka Bratušek je ob tem dejala, da bi odločen politik projekt nadaljeval tudi brez zakona.

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je poudaril, da je politika obrt, ki se jo je treba nekaj časa učiti, da postaneš mojster. Jurša meni, da je odstop marketinška poteza predsednika SMC-ja, dodal je, da bi si sam želel, da bi ta koalicija državo pripeljala do rednih volitev. "Osnovna kaplja čez rob je bila po mojem mnenju maketa drugega tira. Če se že pri maketi stvari ne peljejo transparentno, bodo državljani še bolj dvomili o projektu."



Mesec: Vlada je pozabila na učitelje in čistilke

Matej Tonin, ki vodi NSi, je poudaril, da se je premier za to potezo odločil, ko je videl, da nima česa izgubiti, in s tem preusmeril politični pritisk s svoje stranke. Po njegovem mnenju se ta koalicija "muči" že dalj časa, očita pa ji, da ji ni uspelo gospodarske rasti preusmeriti v zdravstvo in preostala področja države.

Predsednik Levice Luka Mesec je poudaril, da je odstop povezan s tem, da je premier izgubil nadzor nad koalicijo, vladi pa je očital, da je celoten mandat z lahkoto sprejemala davčne odpustke za najbolj plačane in zdravnike, ni pa našla denarja za učitelje, čistilke in druge. To pa je na koncu, tako Mesec, prišlo za njo.

Erjavec: Odgovornost za zdravstvo je na strani Cerarja

Pogovora se je prek povezave udeležil tudi predsednik DeSUS-a Karl Erjavec, ki je na konferenci na Kanarskih otokih. Meni, da je odstop nepotreben, saj bi lahko vlado pripeljali do konca, tako pa bodo volitve le kak teden ali dva prej. Erjavca odstop sicer ni presenetil, saj se je zgodilo veliko stvari. Odgovornost za neuspešno zdravstveno reformo in zamude pri gradnji drugega tira pa je po mnenju Erjavca na strani Cerarja. Na vprašanje, ali je del odgovornosti tudi na stranki DeSUS, pa je Erjavec dejal, da ima DeSUS v koaliciji vedno premalo moči.



Na to se je odzval Židan in dejal, da SD ni odgovoren za neuspeh zdravstvene reforme, temveč je več usklajevanj potekalo med ministrstvom za zdravje in ministrstvom za finance. "Naše stališče do dopolnilnega zavarovanja je že več let jasno," je dejal Židan in dodal, da dopolnilno zavarovanje denar odvzame zdravstvu in ga da zavarovalnicam. Cerar je ob tem s prstom pokazal tudi na poslanca DeSUS-a Gantarja, ki je reformi nasprotoval, saj "zastopa neke druge interese". Dejal je, da je bil SD sicer bližje podpori tem rešitvam, DeSUS pa ne. "Pri zdravstvu sem pričakoval, da bo več posluha v koaliciji."

Štrukelj: Nisem izrekel nobene žaljive obtožbe

Mesec je ob tem dejal, da sta tako SD kot tudi DeSUS nasprotovala vsem predlogom zakona, Erjavec pa zdaj kot spreten v politični obrti s prstom kaže na druge. Židan je Mescu očital, da govori o stvareh, pri katerih ni bil navzoč. Jurša pa je na to odgovoril, da bi si morala ministrica za zdravje vzeti malo več tankočutnosti pri komunikaciji z Gantarjem, ki je predsednik parlamentarnega odbora za zdravje.

V pogovor se je vključil tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je zavrnil odgovornost sindikatov za odstop vlade in ponovil, da so v pogajanjih z vlado želeli le opozoriti na slab položaj učiteljev glede na primerljive poklice. Poudaril je, da ni nikoli izrekel nobene žaljive obdolžitve, je pa bil kritičen do plačne politike, ki jo je vodila ta vlada. Cerar je dejal, da je imel Štrukelj pred nekaj dnevi na mizi izjemno dobro ponudbo, ki je največ, kar dopušča javnofinančna vzdržnost, zdaj pa je prišlo do nove situacije. "To situacijo obžalujem, ne pristajam pa na to, da nam ni mar za šolstvo."

Janša: Vitka država bo izziv

Predsednik SDS-a Janez Janša je na vprašanje, kako gleda na zahteve javnega sektorja, dejal, da je povečanje števila zaposlenih v javnem sektorju v tem mandatu izjemna obremenitev in da je treba pristopiti k racionalizaciji ter plačevanju po uspešnosti in učinku. "Vitka država je eden izmed izzivov, ki bo pred naslednjo vlado," je dejal Janša. Alenka Bratušek pa je dejala, da si je vlada sama zakuhala to težavo. "Ko so v času moje vlade stavkali rudarji, sem sama brez kamer šla k njim zvečer in smo se dogovorili." Po njenem mnenju bi si vlada morala čas vzeti prej.

Cerar je dejal, da so bili v stalnem dialogu s sindikati, "je pa predvolilni čas, ko so številni menili, da lahko iztržijo več". O novih zaposlitvah v javnem sektorju pa je dejal, da se je v ožji državni upravi število zaposlenih zmanjšalo, nove zaposlitve pa so šle na račun socialne države. Židan je ob tem dejal, da nam vseeno primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester. Tonin pa je dejal, da je to vlada, ki izhaja iz javnega sektorja in mu je tudi naklonjena, vlada pa bi morala odpravljati anomalije v javnem sektorju.

Mesec je ob tem poudaril, da je vlada davčno razbremenila najbolje plačane in tudi najbolje plačane zdravnike. "Zdaj imamo pa tukaj čistilke, ki nimajo niti minimalne plače, pomočnice vzgojiteljic, ki komaj zaslužijo za minimalno plačo, učitelje začetnike, ki zaslužijo manj kot povprečno plačo." Mesec je ob tem Cerarju očital, da je zavajal s podatkom, da so zahteve sindikatov vredne milijardo evrov, temveč bodo v dveh letih vredne četrtino tega zneska.

Kdaj na volitve?

Na vprašanje glede datuma volitev je Židan dejal, da je treba gledati tudi na stroške volitev, zato je naklonjen sočasnemu referendumu in volitvam. Istega mnenja sta tudi Janša in Alenka Bratušek, ki je ponovila, da je bil referendum že na začetku popolnoma nepotreben.

Je drugi tir transparenten?

Na vprašanje o sporni maketi drugega tira je Cerar dejal, da je bil izjemno ogorčen zaradi hude napake, ki se je pojavila pri maketi. "Nekdo bo za to moral tudi osebno odgovarjati. Ni pa še prišlo do nobenega izplačila, dejstvo je, da bomo zadevo zdaj preverili in revidirali. To se ne sme ponoviti." Cerar je ob tem dejal, da so makete običajna praksa seznanjanja javnosti s projekti. "Ta projekt je podprla Evropska komisija in šest držav članic Evropske komisije. Uvedli smo nadzorne mehanizme in celo Juncker je dejal, da je eden izmed najboljših projektov v Evropi." Cerar je dejal, da imajo s tem težave že Slovenske železnice, veliko težav pa bo imela tudi Luka Koper.



Janša je ob tem dejal, da se koalicijski partnerici pri drugem tiru obnašata tako, da opozicija sploh ni potrebna. Dodal je še, da z načinom lotevanja projekta prispeva vlada k temu, da tega tira še dolgo ne bo. "Ta investicija je še vedno v zraku." Pojasnil je, da niso zbirali podpisov proti drugemu tiru, temveč načinu, kako se ta projekt izvaja, ker je koruptiven in predrag. Nekdanji direktor direkcije za ceste Gregor Ficko je ob tem navedel, da je ocenjena vrednost tega projekta previsoka.

Tonin: Cerar ni poslušal strokovne javnosti

Cerar je dejal, da so podjetja ustanovljena z zakonom, ki ga je sprejel državni zbor. "Dejstvo je, da projekt ni koruptiven in da smo to vrednost ocenjevali številni strokovnjaki, zdaj pa vsak, ki ima pet minut časa, reče čez palec, da bi ta projekt lahko bil trikrat cenejši." Ob tem je Cerar poudaril, da ima ta projekt vključene tudi varovalke. Na vprašanje glede morebitnega zaposlovanja ministrov v podjetju 2TDK pa je dejal, da ga sam ne bo spodbujal, se bodo pa v podjetju zaposlovali strokovnjaki s tega področja. Alenka Bratušek je menila, da bi moral Cerar to preprečevati.

Tonin je Cerarju očital, da se pri sprejemu zakona ni želel pogovarjati s strokovno javnostjo, ki je izrazila veliko pomislekov, in poudaril, da je cena projekta previsoka. Tonin meni tudi, da je Cerar z zakonom hitel, ker so se takrat začele razprave o alternativah glede drugega tira. Cerar je povedal, da so se na vse strokovnjake odzivali, "res je pa, da vsi želite preprečiti ta projekt, da ga ne bi izvedla naša vlada", čemur je Bratuškova oporekala in dejala, da je SMC edini, ki lahko izpelje ta projekt. Mesec je navedel, da je ta projekt v taki obliki, kot ga je začrtala Janševa vlada, ta vlada pa ima težavo v tem, da je v projekt vključila Madžarsko in na to sodelovanje vezala druge posle. Janša je na to odgovoril, da njegova vlada ni vključevala podjetij, kot je 2TDK, in tudi trasa ni bila določena kot edina sprejemljiva.

Jurša je poudaril, da je način izpeljave makete problematičen, saj dodaja dvom o načinu izvajanja tega projekta. Židan pa je dejal, da so imeli težave tudi s prisotnostjo Madžarske v tem projektu, izhodišča za pogajanje z Madžari pa so bila sprejeta tudi s podporo SDS-a. Janša je pojasnil, da ne zavračajo sodelovanja tujega kapitala, dodal je tudi, da zakon za zagotovitev evropskih sredstev ni potreben. Cerar pa je poudaril, da je zakon potreben zaradi finančne konstrukcije, ki sta jo pregledala Računsko sodišče in KPK, in je ni nihče problematiziral.

Cerar: Nisem se umaknil zaradi NLB-ja

Na vprašanja glede NLB-ja je Alenka Bratušek dejala, da Slovenijo glede NLB-ja čaka še velik šok, in meni, da je tudi glavni razlog za Cerarjev odstop. "V NLB smo v zadnjih 25 letih dali štiri milijarde evrov davkoplačevalskega denarja, ki ga ne bomo nikoli dobili nazaj," je navedla Bratuškova in dodala, da je Cerar zamudil priložnost za spremembo zavez, saj bi to moral narediti takoj, ne pa deset dni pred iztekom roka za izpolnitev zavez. Cerar je na to odgovoril, da je prodaja potekala normalno, zato je vlada pustila stvari pri miru, potem "pa so ti svetovalci naenkrat spremenili mnenje in podali novo, da obstaja velika nevarnost zaradi deviznih vlog hrvaških varčevalcev. Ta riziko bi znižal ceno in takrat sem rekel, da naši davkoplačevalci ne morejo biti več oškodovani, in zdaj se pogajamo."

Janša je ob tem poudaril, da se vlada, ki je odstopila, v Bruslju najverjetneje ne bo mogla kredibilno pogajati. "Največji problem pa je, da hrvaška sodišča v nasprotju z dvema pravnima aktoma plenijo slovensko banko, in to ogroža ceno NLB-ja." Janša meni, da tega tveganja država ne bi smela prenesti nase.

Kakšna prihodnost čaka Slovenijo?

Tonin je vladi očital predvsem to, da je premalo prisluhnila izvoznikom, za katere ni naredila nič, čeprav so gonilo gospodarstva. Prav tako ji je očital, da ni izkoristila konjunkture za posodobitev državnih sistemov. Dejal je tudi, da dejstvo, da so za Magno Steyr morali sprejeti poseben zakon, kaže na "vso bedo našega poslovnega okolja". Cerar je ob tem pojasnil, da so za slovenske gospodarstvenike namenili več spodbud kot za Magno in Yaskawo. Na vprašanje voditeljice Luki Mescu glede teze, da je izvoz ahilova peta slovenskega gospodarstva, je Mesec dejal, da je bil izvzet iz konteksta, in pojasnil, da je želel poudariti to, da je Slovenija zaradi odvisnosti od izvoza na področju gospodarstva zelo ranljiva.

Cerar je na vprašanje, s katero stranko ne bi šel v koalicijo, ponovil, da ne bi šel v koalicijo s stranko SDS, na kar je Janša odgovoril, da Cerar tako ali tako verjetno ne bo nikoli več v položaju, da bi sestavljal koalicijo. Židan je poudaril, da je njihov cilj leva oziroma levosredinska vlada, ker je to koristno za ljudi. Jurša je dejal, da se morajo v prihodnosti boriti za upokojence, Bratuškova pa je rekla, da je bilo v Cerarjevi vladi preveč jamranja in premalo rešitev.

