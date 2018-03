Tekoči posli: Nadaljevanje investicij v zdravstvu, pogovorov o NLB-ju in opremljanje vojske

15. marec 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da bodo tudi po Cerarjevem odstopu nadaljevali projekte in investicije, na finančnem ministrstvu menijo, da odstop ne bo vplival na pogovore o NLB-ju, na ministrstvu za obrambo pa se bojijo upočasnitev pri opremljanju vojske.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po napovedanem odstopu predsednika vlade dejala, da vlada za zdaj še dela s polnimi pooblastili, predvideva pa, da bodo v kratkem dobili tudi navodila, kaj se razume kot opravljanje tekočih poslov. Po njenih napovedih bodo na ministrstvu za zdravje "nadaljevali in - upam da tudi uspešno - odprli mariborski dispečerski center v zdravstvu. Upam, da bomo lahko začeli tudi nadomestno gradnjo novega objekta oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora ter nadaljevali pripravo razpisov za nabavo novih aparatur za bolnišnice."

MF: Pogovori o NLB-ju bodo šli naprej

Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bodo pogovori z Brusljem glede prodaje NLB-ja oziroma prošnje Slovenije za spremembo zavez glede NLB-ja kljub odstopu Cerarja potekali naprej. Evropska komisija je konec januarja sprožila poglobljeno preiskavo, saj Slovenija ni izpolnila vseh zavez, ki ji jih je dala leta 2013 v zameno za odobreno državno pomoč banki. Do konca lanskega leta bi namreč morala prodati vsaj polovico banke, česar pa ni storila zaradi nerešenega vprašanja vlog hrvaških varčevalcev.

MORS: Upočasnjeno opremljanje vojske

Cerarjev odstop pa bo upočasnil projekte opremljanja in modernizacije vojske, so sporočili na obrambnem ministrstvu. Projekte bodo kljub temu poskušali pripeljati do te ravni, da bo lahko prihodnje vodstvo ministrstva o njih takoj odločalo. Tako so napovedali, da bodo nadaljevali postopke investicij v ključno opremo Slovenske vojske in v izgradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin. Postopki za vključitev Slovenije v mednarodni razpis za nakup osemkolesnikov, o čemer je prejšnji mesec odločila vlada, bodo tako potekali nemoteno.

L. L.