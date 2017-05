NSi bi z letom 2019 uvedel obvezni drugi pokojninski steber

V opozicijski stranki predlagajo tristebrni pokojninski sistem

4. maj 2017 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanska skupina NSi-ja je pripravila predlog pokojninske reforme, ki ne spreminja pogojev upokojitve, uvaja pa obvezni drugi pokojninski steber.

Predlagani tristebrni sistem je po navedbah vodje poslancev NSi-ja Mateja Tonina kombinacija obveznega solidarnostnega sistema in individualnega pokojninskega varčevalnega sistema. Prvi steber bi bil pretočen in obvezen, drugi naložben in in obvezen, tretji pa naložben in prostovoljen.

Po njegovih besedah je predlog tristebrnega pokojninskega sistema izrazito prilagojen mlajši generaciji, omogoča dostojne pokojnine in je tudi na dolgi rok vzdržen. Prav tako sistem dveh obveznih in enega prostovoljnega stebra zmanjša tveganja, saj so naložbe za pokojnino veliko bolj razpršene, kot je značilno za zdajšnji sistem, je dodal.

Tonin: Drvimo v prepad

Tonin je prepričan, da z obstoječim pokojninskim sistemom "drvimo v prepad," saj so simulacije pokazale, da bi upokojenec, "ki je ves čas prejemal minimalno plačo in od nje vplačeval prispevke po novem sistemu, lahko prejemal pokojnino v znesku praga revščine nekaj več kot 17,35 leta oz. nekaj več kot do 83. leta starosti". Nadaljnje izplačevanje zajamčene minimalne pokojnine v 617 evrov bi prevzel demografski sklad.

Tonin je zdajšnjemu pokojninskemu sistemu očital razslojevanje družbe, saj po njegovih besedah velikemu številu upokojencev ne omogoča dostojnih pokojnin in dolgoročno povečuje odvisnost upokojencev od socialne pomoči države. Slabost veljavne ureditve je po njegovih besedah tudi padanje realne vrednosti pokojnin iz prvega stebra. Pri tristebrnem sistemu pa bi drugi steber uravnaval rast vplačil glede na rast bruto plače.

