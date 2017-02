O glasbenih kvotah bo presojalo ustavno sodišče

7. februar 2017

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 17:22

MMC RTV SLO/STA

Državni svet bo vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti treh členov zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje. Členi se nanašajo na kvote predvajanja slovenske glasbe.

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na 86., 86.a in 109. člen Zakona o medijih.

Prva dva predpisujeta kvote predvajanja slovenske glasbe na radijskih postajah, 109. člen pa pristojnosti agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki je določena za inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad izvajanjem zakona za radijske in televizijske programe.

Zakonu očitajo nepripravljenost in škodljivost

Pobudo svetnika Zorana Božiča je na današnji seji podprlo 28 od 31 navzočih svetnikov. Kot je zahtevo za oceno ustavnosti in za začasno zadržanje izvrševanja posameznih členov utemeljil Božič, gre za popolnoma nepripravljen in škodljiv zakon.

Po njegovih navedbah se Akos z ministrstvom za kulturo pol leta po sprejemu zakona šele dogovarja, da bo potrebno uskladiti metodologijo za nadzor nad kvotami. Medtem pa agencija že izvaja nadzor in kaznuje določene radijske postaje, ki se po njenem mnenju ne držijo zakonskih določil, je dejal Božič.

Kvote za slovensko glasbo so bile prvič uzakonjene leta 2001, po lanski spremembi zakona pa je, tako Božič, radijskim postajam bistveno upadla poslušanost. Po njegovih besedah ni mogoče znanstveno dokazati, da so temu botrovale samo kvote, imele pa so velik vpliv. Na to so opozarjali tudi uredniki. Zadnja sprememba glede kvot je zato po njegovih trditvah kontraproduktivna, Slovenci zaradi tega vedno manj poslušajo slovensko glasbo.

Kot piše v zahtevi za oceno ustavnosti, naj ustavno sodišče preuči, ali omenjeni členi posegajo v ustavno načelo enakosti pred zakonom, v pravico do zasebne lastnine in dedovanja, v pravico do svobode izražanja in v svobodno gospodarsko pobudo.

Ministrstvo očitke o neustavnosti zavrača

V imenu ministrstva za kulturo je Skender Adem očitke o neustavnosti teh členov opredelil za neutemeljene in neprimerne. Po njegovih besedah se je treba zavedati, da se radijski programi večinoma razširjajo prek javnih FM frekvenc, ki predstavljajo javno dobro. Za to pa ustava določa, da se lahko pridobi posebna pravica uporabe le pod pogoji, ki jih določa zakon.

Radijska in televizijska dejavnost je tako v Sloveniji kot drugod po svetu regulirana dejavnost in se temu tudi v prihodnje ne bo mogoče izogniti, je poudaril predstavnik ministrstva.

"Poseg v uredniško avtonomijo"

Pobudo za sprejetje zahteve za oceno ustavnosti je konec januarja soglasno podprla komisija DS-ja za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Kot je tedaj poudaril predstavnik sindikata glasbenih urednikov Andrej Karoli, zahteva nikakor ni usmerjena proti slovenski glasbi in glasbenikom, ampak je predvsem klic v sili zaradi nestrokovnega posega v uredniško avtonomijo. Glasbeni urednik Tomaž Čop pa je poudaril, da je neživljenjskost kvot povzročila padec poslušanosti radijskih postaj.

Peršak: Premalo časa za oceno učinkov

Minister za kulturo Tone Peršak je opozoril, da ni mogoče po tako kratkem času soditi o učinku zakonske rešitve. Dejal je, da kvote omejujejo zgolj 20 odstotkov časa, ki ga radijska postaja nameni predvajanju glasbe. Po njegovih besedah se zato postavlja vprašanje, ali kvote v tolikšni meri posegajo v avtonomijo glasbenih urednikov, da je potrebna ustavna presoja zakona. Sicer pa se je strinjal s podpisniki zahteve, da uzakonitev kvot vsekakor terja poglobljen razmislek in morebiti tudi primernejše zakonske rešitve.

DA za več pooblastil redarjem in policistom

Državni svetniki so na današnji seji brez razprave podprli noveli zakona o občinskem redarstvu ter o nalogah in pooblastilih policije, ki sta v drugi obravnavi državnega zbora. So pa pomisleke o noveli zakona o občinskem redarstvu izrazili člani komisije DS-ja za državno ureditev, ki ocenjujejo, da nekatere stvari ureja premalo natančno.

Predlog novele zakona o občinskem redarstvu, ki jo je pripravilo ministrstvo za javno upravo, določa, da bo smel občinski redar uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primeru, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe oz. ukaza in bo skušala oditi.

Zmotilo jih je predvsem, da novela premalo natančno določa, koga lahko redar pridrži, kot tudi to, kakšen mora biti napad, ki sproži uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Predlagatelja so člani komisije tudi pozvali, naj z zakonodajno-pravno službo DZ-ja razčisti številne pripombe, ki jih ima ta na novelo.

Brez razprave so državni svetniki izrekli pozitivno mnenje tudi k predlogu novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim omogoča zbiranje in uporabo podatkov o letalskih potnikih za vse lete, optično prepoznavanje registrskih tablic, hkrati pa razširja možnost zbiranja biometričnih podatkov. Uvaja tudi možnost uporabe električnega paralizatorja.

Al. Ma., T. H.