O žilnih opornicah bosta mnenji soočila Mrevlje in Kanič

Zgodba o preplačanih žilnih opornicah sega v leto 2013

5. maj 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred preiskovalno komisijo o zlorabah pri nakupu žilnih opornic se bosta soočila nekdanji zaposleni na UKC-ju Ljubljana Blaž Mrevlje in nekdanji vodja mariborske kardiologije.

Tokrat bosta pred člani parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic pričala Mrevlje, nekdanji zaposleni Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC-ja Ljubljana, in nekdanji vodja kardiologije v UKC-ju Maribor Vojko Kanič.

Na zadnji aprilski seji so člani komisije sicer sklenili, da bodo na zaslišanje povabili vse ministre za zdravje od leta 2009. To funkcijo je sicer v zadnjih sedmih letih opravljalo sedem ljudi, in sicer Borut Miklavčič, Dorjan Marušič, Tomaž Gantar, Alenka Trop Skaza in aktualna ministrica Milojka Kolar Celarc, Karl Erjavec in Alenka Bratušek pa sta bila oba po nekaj mesecev minister oz. predsednica vlade v funkciji ministra za zdravje.

Zaslišali številne strokovne priče, direktorje bolnišnic in vodje nabav

Preiskovalna komisija je bila ustanovljena lani, do zdaj pa so zaslišali vrsto prič, med drugim direktorje in poslovne direktorje bolnišnic, ki so nakupovale žilne opornice, vodje nabav v teh bolnišnicah, nekatere člane razpisnih komisij, ter določene zdravnike, ki se ukvarjajo z vstavljanjem žilnih opornic.

Zgodba o preplačilih žilnih opornic sicer sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo opornice oz. t. i. stente po bistveno višji ceni kot v tujini. V tem letu pa se je pokazalo, da se po bolnišnicah v Sloveniji odločajo za nakupe različnih žilnih opornic, pomembne so tudi razlike v nabavni ceni. Izkazalo se je tudi, da so v nekaterih bolnišnicah kupovali žilne opornice mimo javnih naročil.

Z nakupi žilnih opornic se ukvarjajo tudi kriminalisti, ki so komisijo tudi zaprosili za izročitev določene dokumentacije.

T. K. B.