Ob dnevu zmage v Murski Soboti počastili spomin na osvoboditelje

"Slava osvoboditeljem izpod nacističnega mračnjaštva"

9. maj 2018 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred spomenik osvoboditeljem so ob dnevu zmage nad nacizmom in fašizmom v II. svetovni vojni v Murski Soboti tradicionalno položile vence delegacije iz Slovenije in Rusije. Že dan prej so vence položili tudi predstavniki Ukrajine in Gruzije.

Padlim osvoboditeljem so se med drugimi poklonili podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan, župan Aleksander Jevšek, veleposlanik Ruske federacije Doku Zavgajev, predstavniki društva Slovenija-Rusija, moskovskega mestnega sveta borcev, Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota in veteranskih društev vojne za Slovenijo.

Govorniki so opozorili na vrednote, ki so povezale borce proti fašizmu in nacizmu, ter na spoštovanje človeka, naroda in človečnosti, kar je aktualno tudi danes. Zavgajev je med drugim dejal, da moramo braniti resnico o dogodkih v drugi svetovni vojni in da se Rusija dosledno zavzema za krepitev zaupanja in razumevanja med državami in narodi.

Torkov govor ukrajinskega veleposlanika Mihajla Brodoviča pa je bil v znamenju očitkov Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Poudaril je tudi, da je v drugem svetovnem vojnem spopadu umrlo okoli 65 milijonov ljudi, od tega od osem do deset milijonov Ukrajincev.

Celovita obnova spomenika

Park ob Spomeniku zmage s pohodnimi površinami in zasaditvijo so obnovili v okviru celovite prenove mestnega središča, ki je del programa celostnih teritorialnih naložb v okviru Trajnostne urbane strategije mestne občine Murska Sobota. Spomenik zmage na Trgu zmage so celovito obnovili prvič po postavitvi leta 1945.

Dela, vredna 1,1 milijona evrov, je poleg države sofinancirala tudi EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnovo spomenika pa sta plačala veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji in občina.

Prekmurje osvobodila Rdeča armada

Enote Rdeče armade so stopile v Prekmurje 1. aprila 1945 in 3. aprila osvobodile Mursko Soboto, ob Muri in Kučnici je v bojih z Nemci padlo več kot 500 sovjetskih vojakov. Pokopali so jih v začasne grobove, nato pa je mestno poveljstvo naročili postavitev spomenika, ki naj bi bil tudi grobnica.

Načrt spomenika je narisal vojni inženir Vladimir Arončik, njegova končna podoba s parkom pa je delo arhitekta Franca Novaka. Na spodnjem platoju sta kipa partizana in rdečearmejca iz brona, delo kiparjev Zdenka in Borisa Kalina. Na stranskih platojih sta sovjetska topova, na vrhu obeliska rdeča zvezda, pod topovoma pa letnici 1941 in 1945 ter napisi v slovenščini in ruščini: Večna slava vam osvoboditeljem narodov iz fašističnega mračnjaštva, Slava vaših del ne mine ne zbledi na vekomaj in Večna slava junakom, padlim v boju za svobodo in neodvisnost bratske Sovjetske zveze in Jugoslavije.

Posmrtnih ostankov padlih vojakov niso nikoli prenesli v to grobnico, ampak so jih pokopali na mestnem pokopališču. Spomenik zmage je dal ime tudi trgu in postal simbol mesta Murska Sobota.

