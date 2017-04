Ob hudi gneči na nekaterih prehodih preverjajo samo podatke o državljanih tretjih držav

Hrvaški mediji: Začasna ustavitev izvajanja uredbe o poostrenem nadzoru meje proti Sloveniji in Madžarski

8. april 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 21:22

Tudi sobota je zaradi novih pravil Evropske komisije glede poostrenega nadzora vseh potnikov pri prehodu zunanjih schengenskih meja minila v znamenju dolgih kolon na mejnih prehodih s Hrvaško.

Policija je zaradi velike gneče ponekod že začela odstopati od evropske uredbe o poostrenem nadzoru, ob največjem navalu je tako preverjala samo podatke o državljanih tretjih držav. Bojan Tomc s Policijske uprave Novo mesto je za TV Slovenijo pojasnil, da od sinoči ne preverjajo več vseh potnikov, ki potujejo čez mejne prehode, ampak izključno državljane tretjih držav, državljane Evropske unije pa zgolj glede na profile tveganja - se pravi tiste, ki glede na naše kazalnike predstavljajo določeno tveganje.

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic je za TV Slovenija pojasnil, da evropska uredba omogoča izjemo na podlagi ocene stanja na posameznih mejnih prehodih, da se lahko za krajši čas odstopi od predvidenega nadzora, če se pojavijo veliki zastoji in nastanejo posledice za lokalno skupnost. Na posameznih prehodih so zato to izjemo uporabili, da so bile razmere kolikor toliko znosne.



Na vprašanje, zakaj se nadzorujejo ljudje tudi na izstopu iz države, je odgovoril, da zato, ker "nadzorujejo gibanje posameznih operativno zanimivih oseb, zato je pomembno, da jih morda prestrežejo tudi na izhodu iz države". Ob tem je dodatno pojasnil, da Hrvaška še nima dostopa do schengenskega informacijskega sistema, zato morata potnike preverjati tako slovenska kot tudi hrvaška stran. Če pa bo do junija Hrvaška dobila dostop do sistema, bo nadzor potekal nekoliko lažje, je dejal.



Poudaril je tudi, da so pri pripravi omenjene uredbe opozarjali Evropsko komisijo, da so zunanje schengenske meje na meji s Hrvaško najbolj obremenjene, a predlogi niso bili upoštevani. Zato bodo za komisijo že na začetku prihodnjega tedna pripravili temeljito informacijo in opozorili na težave, ki so se porodile, in na predloge, ki niso bili upoštevani.

Hrvaški mediji pišejo o začasni ustavitvi izvajanja uredbe Evropske komisije

Kot poročajo hrvaški mediji, je bil evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos seznanjen z nastalimi razmerami na mejnih prehodih. Dogovorjeno je bilo, pišejo omenjeni mediji, da se začasno ustavi izvajanje uredbe Evropske komisije na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Čakalne dobe ob 21.15:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 1 ura osebna vozila, avtobusi 2 uri 45 minut, tovorna vozila 1 ura. 1 ura osebna vozila, avtobusi 1 ura 15 minut, tovorna avoziula 1 ura 45 minut Gruškovje 30 minut / Slovenska vas 30 minut / Rigonce 30 minut 30 minut Sečovlje / 30 minut Zavrč 1 ura / Petišovci 30 minut 30 minut



V skladu z novimi pravili EU-ja na zunanjih mejah schengenskega območja policisti sistematično preverjajo vse potnike, torej tudi prebivalce EU-ja. Čakalne dobe so se zaradi izvajanja na meji s Hrvaško tako začele daljšati že v petek dopoldne, popoldne pa so potniki ponekod čakali tudi štiri ure in pol. Pri tem je potnikov iz EU-ja okoli štirikrat več kot potnikov iz drugih držav, zato se je obseg dela policistov močno povečal in s tem tudi čakanje na prestop meje.

Svetujejo prečkanje na manj obremenjenih prehodih

Policija sicer voznikom svetuje, da se prilagodijo in poiščejo manj obremenjen mejni prehod. Kot alternativo preobremenjenemu Obrežju PIC tako za državljane EU-ja priporoča manjša mejna prehoda Metlika in Rigonce.

Na Prometnoinformacijskem centru (PIC) opozarjajo tudi na začetek počitnic v Avstriji, Švici in delu Nemčije, kar bo gnečo še povečalo.

