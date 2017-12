Ob izteku roka za implementacijo arbitražne razsodbe v Zagreb romali dve noti

29. december 2017 ob 08:29,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je Hrvaško z diplomatsko noto znova pozvala k dialogu o implementaciji arbitražne sodbe in predlagala sklenitev sporazuma o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za izvršitev sodbe.

Slovenija je v četrtek prejela hrvaško noto v zvezi z njenimi stališči glede arbitražne odločbe, navedbe katere je danes zavrnila s svojo noto, v kateri navaja, da Slovenija spoštuje in bo tudi v prihodnje v celoti spoštovala nedotakljivost ozemlja Hrvaške in skupno mejo, kot je določena z arbitražno sodbo.

Arbitražno sodišče je z arbitražno razsodbo dokončno določilo mejo med državama in območje stika Slovenije z odprtim morjem, v skladu z arbitražnim sporazumom pa morata obe državi do današnjega dne storiti vse potrebno za implementacijo razsodbe.

Z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so sporočili, da je Slovenija v posebni noti Hrvaški izrazila tudi protest zoper kršitve mejne črte na morju, ki je hkrati tudi zunanja meja schengenskega območja. Gre za več 1400 kršitev v času od razglasitve arbitražne razsodbe 29. junija letos.

Brglez: Prihodnji incidenti bodo pomenili kršitev mednarodnega prava

Incidenti na morju, ki bodo dokumentirani od sobote dalje, pa bodo lahko osnova za tisto, kar bo Slovenija naredila pred institucijami Evropske unije, je danes glede morebitne vložitve tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršitve arbitražne razsodbe dejal predsednik DZ-ja Milan Brglez za Kanal A.

Brglez je dodal, da v tem času kršitve še niso pomenile neposredne kršitve mednarodnega prava, se bo pa to spremenilo s soboto, ko bo Slovenija začela implementirati razsodbo.

"Vsak tovrstni incident bo osnova za tisto, kar bo Slovenija naredila pred institucijami Evropske unije," je dejal predsednik državnega zbora, ob tem pa dodal, da bo Slovenija morda izbrala tudi kakšno drugo pravno pot.

Cerar in Erjavec na Evropsko komisijo

V noti so sicer duhu dobrososedskih odnosov pozvali Hrvaško, da se tako kot Slovenija tudi ona dosledno izogiba incidentom. "Mejno črto, kot jo je določilo arbitražno sodišče in ki predstavlja mejo med državama na dan 25. 6. 1991, Slovenija spoštuje in nima nobenih teritorialnih zahtevkov do sosednje Hrvaške, enako pa pričakuje tudi od nje," pravijo na MZZ-ju.

Ob tem so zatrdili, da slovenski organi niso in ne bodo povzročali mejnih incidentov, saj svoje aktivnosti izvajajo izključno na ozemlju Republike Slovenije kot odziv na kršitve mednarodnopravno določene in veljavne mejne črte, ki jih je povzročila Hrvaška. Spomnili so, da je razsodba arbitražnega sodišča zavezujoča in dokončna ter kot taka del mednarodnega pravnega reda, nespoštovanje mednarodnega prava pa ogroža tako temeljne evropske vrednote kot dosledno uveljavitev prava EU-ja.

Sporočili so tudi, da sta predsednik vlade Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec danes Evropsko komisijo, ki je varuh prava EU-ja, seznanila z aktualnim stanjem in pozvala k ukrepanju.

Spomnili so, da je trditev Hrvaške, da arbitražno razsodbo zavrača, ker je Slovenija kompromitirala postopek, arbitražno sodišče naslovilo in v delni razsodbi razsodilo, da kršitev ni bila takšne narave, da bi Hrvaški dala upravičen razlog za odstop od arbitražnega sporazuma in tudi ni takšne narave, da bi vplivala na zmožnost sodišča, da v spremenjeni sestavi sprejme končno odločitev neodvisno in nepristransko.

Slovenija je sicer že napovedala: če Hrvaška ne bo pripravljena spoštovati arbitražne razsodbe, bo spomladi vložila tožbo na sodišču Evropske unije. Hrvaški premier Andrej Plenković pa je v četrtek ponovil, da razsodbe ni mogoče uresničevati brez soglasja obeh držav. Izrazil je pričakovanje, da Slovenija ne bo izvajala enostranskih potez in da se bosta državi izognili morebitnim incidentom.

Hrvati se nameravajo odzvati na "vsako kršitev mejne črte"

Slovenski policisti so sicer danes ob 7.07 na morju izrekli opozorilo posadki hrvaškega policijskega patruljnega čolna in posadkama hrvaških ribiških plovil, ker so bili na območju slovenskega morja. Po izrečenem opozorilu so zapustili slovensko moje.

V Zagrebu medtem trdijo, da se je omenjeno dogajalo v hrvaškem teritorialnem morju. "Po opozorilu, da je v hrvaškem morju, je čoln slovenske policije zapustil območje, hrvaški policisti in ribiči pa so ostali tam, kjer so bili," je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Dodal je, da dogodka ne bi označil za "nov incident", ker so se podobni dogodki v Piranskem zalivu že dogajali.

Tudi vodja sektorja za mejo policijske uprave hrvaške Istre Loris Kozlevac je dejal, da danes v Piranskem zalivu niso zabeležili izrednih dogodkov ali izgredov. Kot je nocoj dejal novinarjem v Savudriji, so zabeležili "običajne kršitve razmejitvene črte s strani slovenskih plovil".

Minister Božinović je dejal tudi, da hrvaška policija ne izvaja nobenih posebnih ukrepov ob izteku roka za pripravo implementacije arbitražne razsodbe, ki je Zagreb sicer ne priznava. Po njegovih besedah se bodo hrvaški policisti odzvali na vsako kršitev obstoječe mejne črte med državama in bodo zaščitili hrvaške ribiče. Upa, da ne bo nobenih enostranskih slovenskih potez, ki bi kršile obstoječi režim na meji.

Pojasnil je, da v primeru kršitve državne meje hrvaški policisti opozorijo na kršitev, nato pa vsakogar, ki je nelegalno vstopil na Hrvaško, vrnejo čez mejo.

Zanikal je navedbe nekaterih hrvaških medijev, da je policija na četrtkovem srečanju ribičem v Umagu svetovala, naj ne izzivajo in ne plujejo do sredinske črte v Piranskem zalivu. Zatrdil je tudi, da v Piranskem zalivu ni okrepljenih hrvaških policijskih enot.

Zakonodaja že pripravljena

Slovenija se je na implementacijo arbitraže že pripravila. Državni zbor je že novembra potrdil sveženj zakonov, namenjenih udejanjanju arbitraže, vlada pa je 21. decembra potrdila še zemljevide o meji, kot jo je določilo arbitražno sodišče, in naložila evidentiranje meje. Sprejela je tudi štiri uredbe s področja ribištva; tri s področja izvajanja ribiške politike EU-ja, eno pa za zagotavljanje financiranja pravne pomoči ribičem, če bi bili pri delu žrtev hrvaških organov.

V uradnem listu je bil danes objavljen tudi sklep vlade, v skladu s katerim je meja s Hrvaško, kot jo je določilo arbitražno sodišče, evidentirana v evidenci državne meje. Sklep bo začel veljati v soboto, danes se tako izteka rok za pripravo vseh potrebnih ukrepov za implementacijo arbitražne odločbe.

L. L., T. H.