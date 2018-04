Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na mejnih prehodih Ormož in Gruškovje vozniki pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 50 minut. Foto: RTV SLO/Nina Cverlin Dodaj v

Ob koncu velikonočnih praznikov gneča na cesti

Čakalne vrste na mejnih prehodih

2. april 2018 ob 16:18,

zadnji poseg: 2. april 2018 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra (PIC) je pri Kortinah zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Črni Kal–Rižana. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah Bled–Lesce in Lucija–Strunjan ter na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pred priključkom Smednik proti Ljubljani.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno kilometer, proti Kranjski Gori zato priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na mejnih prehodih Ormož in Gruškovje vozniki pri vstopu v Slovenijo čakajo do ene ure. Na mejnih prehodih Metlika, Starod in Dragonja pa je čakalna doba od 20 do 50 minut.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol ton.

G. C.