Ob koncu velikonočnih praznikov ponovno gneča na mejnih prehodih

Voznikom svetujejo spremljanje razmer in pravočasen odhod

17. april 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 17. april 2017 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob iztekajočih se velikonočnih praznikih, ko se tujci vračajo po slovenskih cestah v domovino, je zlasti popoldne in zvečer pričakovati daljše kolone na mejnih prehodih. Voznikom na PIC-u svetujejo spremljanje razmer in pravočasen odhod na pot.

Okvirne čakalne dobe po podatkih policije ob 10.50:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje / 1 ura 30 min Gruškovje / 1 ura Dragonja / 20 min Sečovlje / / Starod / / Jelšane / 20 min



(vir: Prometno-informacijski center za državne ceste)

Dolge kolone na avtocestah, zlasti pred mejnimi prehodi, so zaznamovale tudi začetek podaljšanega prazničnega vikenda. Ob dejstvu, da je tega tranzita vse več, ter poostrenem nadzoru na mejah, so nekateri v petek za prestop meje čakali tudi več ur. Najhuje je bilo v petek zjutraj in dopoldne na Obrežju, kjer je nastala desetkilometrska kolona, popoldne in zvečer pa se je začel promet gostiti na mejnih prehodih proti morju.

Razmere na cestah je sicer možno preveriti na spletni strani prometno-informacijskega centra (PIC) in tudi na njihovi mobilni aplikaciji. Sicer pa voznikom svetujejo, naj se pravočasno odpravijo na pot, prav tako pa naj se nanjo ustrezno pripravijo.

Ogledate si lahko tudi MMC-jev interaktivni zemljevid, ki ga lahko povečate in s klikom na posamezno ikono preverite, kolikšne so trenutne čakalne dobe na posameznih mejnih prehodih.

G. K.