Ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev vrata odprla tudi predsedniška palača

Pahor: Stvari se v državi vendarle premikajo na bolje

17. avgust 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je urad predsednika republike priredil dan odprtih vrat, predsednik republike Borut Pahor pa je v nagovoru poudaril, da se v Sloveniji stvari premikajo na bolje in lahko z zaupanjem zremo v prihodnost.

Pahor je v svojem govoru sprva državljanom voščil ob državnem prazniku z željo, da bi bila prihodnost taka, kot si jo vsi zaslužimo. V 25 letih neodvisnosti smo po njegovih besedah ustvarili možnosti, "da kot modri, strpni in odločni gospodarji varno in uspešno vodimo Slovenijo naprej kot našo domovino". Tako bodo lahko imeli mlajši rodovi varno in lepo prihodnost.

Iz svojega nagovora na včerajšnji slovesnosti v Beltincih pa je znova poudaril, da smo Slovenci lahko veseli, da je arbitražno sodišče končno določilo mejo s Hrvaško. To je za vodenje države in njeno varnost izjemnega pomena, meni Pahor. Tudi če bi se kdaj okoliščine spremenile na slabše, je določeno, kje smo na svoji zemlji gospodarji. "Nobeno odprto vprašanje nas ne more ogroziti v naši varnosti in suverenosti," je še poudaril.

Pahor bo častni pokrovitelj plesne predstave

Ob tej priložnosti je predsednik republike članom zasedbe plesne predstave Zapleši ljubezen, ki bo na sporedu v Cankarjevem domu v septembru, predal listino o prevzemu častnega pokroviteljstva nad njihovo predstavo.

Scenograf, režiser in koreograf predstave Jurij Batagelj je ob tem povedal, da predsednik republike s častnim pokroviteljstvom izraža zaupanje v ta projekt ter daje dodaten zagon, da v prihodnosti naredijo še več. Glavna ideja je bila po Batageljevih besedah združiti vse najboljše slovenske plesalce v eno predstavo.

Cerar čestital na Twitterju

Svojo čestitko ob današnjem državnem prazniku je na Twitterju izrazil tudi predsednik vlade Miro Cerar. "Danes ponosno obeležujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prekmurje je regija, ki je izjemnega pomena za našo Slovenijo," je zapisal Cerar.

Poslanec in podpredsednik NSi Jožef Horvat je ob prazniku na vlado naslovil pobudo, da se tudi državne praznike regionalnega značaja počasti z državno proslavo. Izkušnje so po njegovem mnenju pokazale, da jih odlično izvedejo krajevne skupnosti v sodelovanju z domoljubnimi in kulturnimi organizacijami. Vlada pa bi po njegovem prepričanju morala dati proslavi le status "državna".

L. L.