Ob trku so sile enake - nujna je uporaba varnostnega pasu tudi na zadnjih sedežih

12. marec 2018 ob 10:33

Tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih v lanskem letu ni uporabljala varnostnega pasu. Ljudje predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah podcenjujejo tveganje in možne posledice trka, ugotavljajo v AVP-ju.

Agencija za varnost prometa je s policijo, ministrstvom za izobraževanje, avtošolami, osnovnimi in srednjimi šolami, nevladnimi organizacijami in občinami pripravila nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas, s katero želijo povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo. Na agenciji namreč opažajo, da večina ljudi na uporabo varnostnega pasu gleda pozitivno, a pogosto, predvsem na vsakodnevnih vožnjah, podcenjujejo tveganje in ga zato ne uporabljajo na krajših vožnjah.

Varnostni pas pri trku upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu ter tako prevzame velik del sile - te pa so enake, ne glede na sedež v vozilu. Zato je nujna uporaba varnostnih pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh vozilih in na vseh vožnjah, poudarjajo.

Najmanjkrat se pripnete v naseljih

AVP je leta 2016 opazoval uporabo varnostnega pasu in po njegovih podatkih ga je med vožnjo uporabljalo 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 68 odstotkov na zadnjih sedežih, otroci pa so bili v povprečju pripeti v 93 odstotkih. Najpogosteje so bili pripeti voznik in sovozniki na avtocestah, nato na regionalnih cestah, najnižji delež pripetosti pa so opazili na ulicah v naseljih. Ženske so v povprečju pogosteje pripete kot moški.

Dosledna uporaba varnostnega pasu za polovico zmanjša tveganje za smrt, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Po statističnih podatkih kar tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih v lanskem letu ni uporabljala varnostnega pasu (33 odstotkov), delež pripetosti smrtnih žrtev med potniki pa je bil za več kot 10 odstotnih točk slabši kot pri voznikih (44 odstotkov). Med huje poškodovanimi vozniki jih varnostnega pasu ni uporabljalo 14 odstotkov, med lažje poškodovanimi pa trije odstotki.

Otroci pod 150 cm morajo biti v sedežih

Še posebej je treba biti dosleden pri pripenjanju in nameščanju otrok v avtomobilih. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, manjši od 150 centimetrov pa ustrezno nameščeni v otroških varnostnih sedežih, poudarjajo organizatorji nacionalne akcije.

Do 25. marca bodo tako intenzivneje ozaveščali javnost, policija bo izvajala poostren nadzor nad uporabo varnostnega pasu, v šolah pa bodo v projektu Pasavček več kot 18.000 otrok učili o varni vožnji in pravilni pripetosti.

A. S.