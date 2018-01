Objavljen nov javni poziv za namestnika predsednika KPK-ja

Se bodo v drugo javili primernejši kandidati?

5. januar 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je objavil vnovični poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Kandidati imajo čas za prijavo do 2. februarja.

Javni poziv, objavljen v uradnem listu, določa, da mora biti kandidat državljan Slovenije, imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, deset let delovnih izkušenj ter ne sme biti pravnomočno obsojen na zaporno kazen.

Kot je še zapisano v pozivu, mora biti namestnik predsednika KPK oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi vizijo delovanja KPK-ja.

Kot so znova navedli v uradu predsednika republike, lahko Pahor novega namestnika imenuje zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. Ta bo predsedniku republike seznam primernih kandidatov posredovala v 14 dneh po zaključenem javnem pozivu, Pahor pa bo imel nato še 30 dni časa za odločitev. Novi namestnik bo imenovan za celotni petletni mandat, so navedli v uradu.

Nespremenjena izbirna komisija

Izbirno komisijo bodo tudi tokrat sestavljali poslanec SMC in predsednik mandatno-volilne komisije Mitja Horvat, profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Benjamin Flander, podpredsednica Sodnega sveta Jana Petrič, član Uradniškega sveta Albin Igličar in Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

Člani izbirne komisije so sicer ob predaji poročila po prvem javnem pozivu Pahorju pojasnili, da nobeden od omenjenih kandidatov ni v celoti izpolnil vseh pričakovanj izbirne komisije glede poznavanja dela, pristojnosti in vloge KPK-ja. Predsednik republike se je nato odločil, da ne imenuje nobenega od predlaganih kandidatov.

"Postaviti je treba standard osebnosti"

Kot je pojasnil, z nobenim od njih ni bil zadovoljen do te mere, da bi ga imenoval na položaj. Ob tem je izrazil pričakovanje, da se bo po drugem javnem pozivu lahko odločil za nekoga, ki bo s svojim osebnim ugledom, avtoriteto in strokovnostjo zadostil njegovim pričakovanjem in pričakovanjem javnosti. Zdaj je namreč priložnost, da se z imenovanjem novega namestnika predsednika KPK-ja "postavi standard osebnosti", ki bo merilo za celoten prihodnji senat komisije, je pojasnil.

Ob tem je pozval tiste, ki s svojim osebnim znanjem, strokovnostjo in ugledom lahko pripomorejo k uspešnemu boju proti korupciji, naj se prijavijo.

Namestnik predsednika KPK-ja je imenovan za dobo petih let, na funkcijo pa je lahko imenovan dvakrat zapored. Kandidati se lahko prijavijo najpozneje do petka, 2. februarja, do 15. ure. Spomnimo, da se je mesto namestnika predsednika KPK-ja izpraznilo po tistem, ko je Alma Sedlar septembra lani nepreklicno odstopila.

G. K.