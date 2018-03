Obrambno ministrstvo naroča več sto terenskih vozil

Obnova voznega parka

28. marec 2018 ob 08:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na obrambnem ministrstvu bo potekalo odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje.

Iz razpisne dokumentacije za sklenitev okvirnega sporazuma je razvidno, da ministrstvo kupuje 210 vojaških terenskih vozil z osnovno opremo, 60 vozil z dodatno opremo in 30 specialnih terenskih civilnih vozil s priključki za vojaške namene.

Nabavlja tudi 36 srednjih in 75 manjših specialnih kombiniranih vozil in 42 intervencijskih terenskih vozil, tako imenovanih "pick up" vozil. Izmed teh jih bo 18 namenjenih državni enoti za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 24 pa gorskim reševalcem. Kot je še navedeno v razpisni dokumentaciji, ki vsebuje natančno opredelitev želenih vozil in obrazce za naročnika, se bo informativna vrednost okvirnega sporazuma določila okvirno ter prilagodila dejanskim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Račune pa bo ministrstvo poravnavalo v 30 dneh po prejemu računa. V teku nabava 166 osemkolesnikov

Ministrstvo sicer v prihodnje načrtuje še bistveno večje naročilo opreme za Slovensko vojsko. Da bi v doglednem času Slovenija za obrambo države in zadostitev zahtevam zavezništva oblikovala dve srednji bataljonski bojni skupini, namreč potrebuje 166 osemkolesnih vozil. Podrobno o nabavi osemkolesnikov:

Oklepniki 8x8 za "nacionalno obrambo Slovenije v naslednjih 35 letih"

Del tovrstne opreme zagotavlja obstoječih 30 oklepnikov Patria, za preostale pa ministrstvo načrtuje vključitev v obstoječi večnacionalni program za nemška vozila Bokser v okviru mednarodne organizacije Occar. Dokončno odločitev o sodelovanju v projektu bi lahko predvidoma sprejeli letos jeseni.

Al. Ma.