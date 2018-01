Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Obrambna ministrica Andreja Katič je izrazila zadovoljstvo, da so v zahtevnih pogajanjih uspeli doseči, da je tudi poklicno gasilstvo uredilo svoje plače. Foto: BoBo Sorodne novice Vlada privolila v povišanje plač profesionalnim gasilcem Poklicni gasilci podpirajo sporazum, stavke najbrž ne bo Dodaj v

Obrambno ministrstvo podpisalo stavkovni sporazum z gasilci

Dogovor pomeni, da napredujejo vsi operativni gasilci

5. januar 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik sindikata poklicnega gasilstva Aleksander Ogrizek sta podpisala stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, ki prinaša višje plače vsem operativnim gasilcem.

Obrambna ministrica Andreja Katič je izrazila zadovoljstvo, da so v zahtevnih pogajanjih uspeli doseči, da je tudi poklicno gasilstvo uredilo svoje plače, pri čemer je poudarila, da gasilci plače urejajo kot zadnji in dogovor ne pomeni odstopanja v javnem sektorju. Kot je dejala, gre praktično za prve spremembe na tem področju od leta 2006, medtem ko je bila za ostale poklice sprejeta vrsta aneksov h kolektivnim pogodbam, in je bilo treba odpraviti anomalije, ki so se pokazale.

Sindikalist Ogrizek je spomnil, da so pogajanja potekala sedem mesecev. Zadovoljni so, da bodo gasilci po dolgem času napredovali in po njegovi oceni so "zdaj blizu primerljivim poklicem". So pa še nekatera vprašanja, za katera si želijo, da bi jih uredili.

Po njegovih navedbah dogovor pomeni, da napredujejo vsi operativni gasilci, večinoma za dva plačna razreda, kar za posameznega gasilca pomeni približno sto evrov mesečno več, odvisno od delovne dobe. Le na dveh delovnih mestih je predvideno napredovanje za tri plačne razrede, da ne bi porušili razmerij v notranji hierarhiji. Ministrica ga je dopolnila, da so bila napredovanja za tri plačne razrede določena že z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so ga že podpisali tudi ostali sindikati.

Skupni strošek dviga gasilskih plač je po besedah Katičeve ocenjen na približno 900.000 evrov letno. Dodala je, da se zavedajo, da bodo ta strošek nosile občine kot ustanoviteljice javnih zavodov. A so po njenih besedah župani, s katerimi je govorila, podpirali prizadevanja za ureditev položaja in plač gasilcev.

Spremembe zakon o gasilstvu

V stavkovnem sporazumu so se dogovorili tudi, da bo obrambno ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Gasilci namreč po veljavni ureditvi dobijo ta dodatek po desetih letih dela, ostali primerljivi poklici pa po petih. S predlogom, ki ga bo ministrstvo pripravilo v začetku tega meseca, bi položaj poklicnih gasilcev uredili primerljivo z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami, pri čemer bodo gasilci upravičeni do poračuna od 1. januarja.

