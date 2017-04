Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Na mejnem prehodu Obrežje se že čaka več ur. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obremenjeni mejni prehodi - na Obrežju se že čaka več kot dve uri

V petek ponekod čakali več ur

8. april 2017 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veliko gnečo in dolge čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško pričakujemo tudi ta konec tedna. Na Prometno-informacijskem centru opozarjajo na začetek počitnic v Avstriji, Švici in delu Nemčije, kar lahko gnečo še poveča.

Na dolenjski avtocesti je med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje že kolona, dolga pet kilometrov, čakalne dobe za vstop in izstop iz države pa so že daljše od dveh ur.

Vozniki v kolonah čakajo, ker policisti, v skladu z novimi pravili EU-ja, na zunanjih mejah sistematično preverjajo vse potnike, tudi državljane EU-ja in ne le tiste iz tretjih držav. Tako policisti potovalne dokumente vsakega potnika, ki želi prestopiti južno mejo preverjajo v schengenskem informacijskem sistemu, Interpolovih bazah podatkov in nacionalnih bazah podatkov.

Čakalne dobe na mejnih prehodih (po podatkih policije):

Obrežje:

- izstop tovorna vozila 2 uri 45 minut,

osebna vozila 2 uri 45 minut,

avtobusi 2 uri 45 minut; - vstop avtobusi 1 uro in 15 minut;

Gruškovje:

- izstop osebna vozila 30 min,

Starod: izstop za vsa vozila 2 uri in 30 minut.

Pri tem je potnikov iz EU-ja okoli štirikrat več kot potnikov iz drugih držav, zato se je obseg dela policistov močno povečal in s tem tudi čakanje na prestop meje.

Čakalne dobe so se na meji s Hrvaško tako začele daljšati že v petek dopoldne, popoldne pa so potniki ponekod čakali tudi štiri ure in pol.

Policija voznikom svetuje, da se prilagodijo in poiščejo manj obremenjen mejni prehod.

A. K. K.