Obudili spomin, kako so mišice in dobra volja iz nič zgradile mesto

70 let vrnitve Primorske domovini, 70 let Nove Gorice

15. september 2017 ob 08:44,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 23:32

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

"Primorska je že po koncu prve svetovne vojne čutila gorje fašizma, nasilje pa je le še utrdilo pripadnost slovenskemu narodu in jeziku," je v govoru na proslavi ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini poudaril predsednik državnega sveta Mitja Bervar.

Osrednja proslava je bila v Novi Gorici, ki letos praznuje 70. obletnico gradnje mesta. "Primorci so se 25 let upirali krivičnosti Rapalske pogodbe. Zato Primorska ve, kaj pomeni strah, ko se je treba maternega jezika učiti na skrivaj," je ob tem dejal slavnostni govornik Bervar in poudaril, da se je Primorska borila tudi s kulturo, mlajši rodovi pa, tako Bervar, lahko absurdnost tistega časa vidijo tudi danes, denimo na manjšem pokopališču v občini Miren-Kostanjevica, kjer je državna meja prerezala tudi grobove, tako da je del groba bil v Italiji, del pa v Jugoslaviji.

Opozoril je, da je bila narodnoosvobodilna borba, gledano z današnje perspektive, najbolj verodostojen referendum o tem, da so Primorci del slovenskega naroda.

Dan odprtih vrat v predsednikovem uradu

Predsednik vlade Miro Cerar je v poslanici zapisal, da prizadevanja Primorcev še danes predstavljajo zgled za Slovenijo prihodnosti. "Našo Slovenijo, Slovenke in Slovence zaznamuje odločno prizadevanje za povezanost. V tem duhu govorimo o sodelovanju, ko gre za izgradnjo države, za krepitev naše nacionalne identitete ali v prizadevanjih za ozemeljsko celovitost," je spomnil Cerar.

Ob prazniku je urad predsednika republike pripravil dan odprtih vrat, predsednik republike Borut Pahor pa je sprejel in nagovoril več kot 200 obiskovalcev. Ob tem je izpostavil, da se Primorci v času, ko niso bili del slovenskega ozemlja, niso pustili poitalijančiti, na kar lahko danes gledamo s ponosom. Spomnil je, da so Primorci vse do uveljavitve pariške pogodbe leta 1947 22 let živeli pod "tujčevo nogo", pri čemer ne samo, da niso bili svobodni, ampak se jih je poskušalo tudi poitalijančiti. "Naši dedje, naši očetje se temu niso pustili in so govorili slovensko. Glede tega so si bili enotni, ne glede na svetovnonazorske in druge razlike," je dejal.

Kulturno-umetniški program tokratne državne proslave z naslovom Gorico novo bomo dali v dar, ki se je začela ob 20. uri, je pripravila Neda Rusjan Bric, na njej pa so nastopili predvsem primorski kulturni ustvarjalci. Veliki oder je bil postavljen tako, da je bila novogoriška mestna hiša, ki je bila ena prvih zgrajenih stavb v novem mestu, del kulise. Proslave sta se udeležila tudi Pahor in Cerar.

"Primorsko ljudstvo se je osvobodilo samo"

Praznično dogajanje v Novi Gorici se je začelo že v dopoldanskih urah, ko so na Goriško prišli nekdanji graditelji mesta. Srečanju brigadirjev je sledila slovesnost Glas svobode, ki so jo zaradi slabega vremena z osrednjega Bevkovega trga preselili v dvorano Osnovne šole Milojke Štrukelj, kjer pa je bilo premalo prostora za vse goste in so zato mnogi ostali pred vrati. Na prireditvi, ki jo je pripravilo Območno združenje borcev za vrednote NOB-ja Nova Gorica, je zbranim spregovoril častni predsednik ZZB-ja za vrednote NOB-ja Slovenije Janez Stanovnik.

Poudaril je, da se je primorsko ljudstvo osvobodilo samo: "V zgodovini mu ni nihče nič dal, pa tudi ne vrnil. Primorsko ljudstvo je nabiranje samozavesti sprostilo po kapitulaciji Italije in v spontanem odporu izvršilo osvoboditev Primorske."

Od leta 2006 državni praznik

Praznik vrnitve Primorske k matični domovini je državni praznik od leta 2006, vendar ni dela prost dan. Na ta dan se spominjamo uveljavitve pariške mirovne pogodbe leta 1947. S tem so velik del Primorske, Istra južno od Mirne, Reka, Zadar in otoki prišli pod Jugoslavijo, večina Primorcev pa se je po več kot 20-letnem trpljenju pod fašizmom pridružila matičnemu narodu.

"Nekaj posebnega so bili brigadirski časi in zato je poseben tudi ta praznik. Ko človek dobiva leta, rad gleda nazaj v preteklost, gleda na to, kako so mlade mišice, mlada energija in dobra volja iz nič naredili to, kar imamo danes," je povedal Vladimir Krpan, ki je pred 70 leti tudi sam pomagal pri gradnji Nove Gorice. "Danes sem z veseljem poslušal te, ki so prišli iz Aleksandrovca. Bili so vzhičeni, ker so se tudi oni čutili del tega uspeha novega mesta," je še dodal. Poleg gostov iz Srbije je prireditev obiskala tudi delegacija iz ruskega mesta Dubna blizu Moskve.

Praznovanje rojstnega dneva Nove Gorice se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, ko pripravljajo predvsem več glasbenih, športnih in družabnih dogodkov.

