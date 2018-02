Obveznosti do države bo mogoče plačati tudi brez položnične provizije

Na začetku bo na voljo 11 lokacij

23. februar 2018 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od 1. marca bo več kot 500 različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev, in sicer na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam na 11 lokacijah po vsej Sloveniji, so sporočili z ministrstva za finance.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta brez stroškov plačilnih storitev (gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih) plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij - torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih pristojbin in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost.

Drugih obveznosti ne bo mogoče plačati

Plačevanje bo v opredeljenih urah omogočeno na območnih enotah Uprave RS za javna plačila. Tri dodatne enote bodo na dislociranih enotah negotovinskih plačilnih mest uprave, in sicer v Celju, Novi Gorici in Mariboru. Glede na povpraševanje po storitvi UJPlačam bo uprava proučila tudi možnosti za razširitev in prilagoditev mreže lokacij. Na mestih UJPlačam sicer ne bo mogoče plačati drugih obveznosti, kot so plačila elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV-prispevka, ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

Na plačilnih nalogih tudi QR-koda

Na ministrstvu za finance izpostavljajo še druge ukrepe na področju plačevanja dajatev, s katerimi izboljšujejo poslovno okolje. Od konca lanskega leta je na primer na plačilnih nalogih, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave RS (Furs), uvedena QR-koda. Ta koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo (znesek, račun v dobro, referenco za plačilo) in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogočajo fotoplačilo, so zapisali.

Trenutno še v razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti - združevanje različnih vrst obveznosti v en plačilni nalog - ki bo za zavezance enostavnejša in cenejša, pripravljajo pa jo v Fursu in upravi za javna plačila. Ta bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.

T. K. B.