Od danes dovoljena uporaba pirotehnike prve kategorije

14-letnika poškodovala pirotehnika

26. december 2016 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od danes do 1. januarja je dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostajajo prepovedane.

Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

V prvo kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, katerih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in povzročajo zelo majhno nevarnost. To so recimo tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa so dovoljene različne rakete in fontane.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa ter na površinah, kjer potekajo prireditve.

Globe za kršitve tega zakona se gibljejo med 400 in 1.200 evri. Policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.

Tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka kot uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in preprodaja so prepovedane.

"Ne čakajte na poškodbo"

Prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev so se v zadnjih letih najpogosteje pojavile poškodbe. Policisti opozarjajo, naj nihče pri rabi pirotehnike ne čaka na osebno izkušnjo in naj ne eksperimentira, ker so posledice lahko grozljive, izkušnja pa lahko človeku za vedno spremeni življenje.

Na začetku preteklega tedna se je to zgodilo tudi 14-letniku iz Šentjurja, ki ga je eksplozija pirotehnike tako poškodovala, da so mu morali amputirati roki do zapestij, prav tako ima hude poškodbe obraza, oči in sluha. Prav tako so policisti mladoletnikom po Sloveniji zasegli več sto kosov prepovedanih pirotehničnih sredstev.

Na ministrstvu za okolje in prostor še opozarjajo, da ognjemeti in druga pirotehnična sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10. Te so v prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povišane.

G. V.