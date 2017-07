Od danes invalidom na voljo evropska kartica ugodnosti

Ocenite to novico!

Slovenija je prva končala projekt

25. julij 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kartica ugodnosti tako prinaša popuste na področju umetnosti, kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta in je za upravičence brezplačna, je pojasnila pristojna ministrica Anja Kopač Mrak .

Po njenih besedah so v projekt EU-ja za uvedbo invalidske kartice vključene še Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta in Romunija, Slovenija pa je med njimi prejela največ denarja in bo projekt tudi edina končala v roku. Upravičenci kartico jo dobijo tako, da podajo vlogo na upravni enoti, kartico pa nato v roku 10 dni prejmejo na dom.

Po njenih besedah je v Sloveniji približno 170.000 upravičencev do kartice, kar predstavlja med 12 in 13 odstotkov populacije. V bazi ponudnikov ugodnosti, ki jo uporabniki lahko spremljajo na spletni strani www.invalidska-kartica.si, pa je trenutno okoli 200 ponudnikov.

Kartico ugodnosti sta v okviru projekta, ki ga podpira Evropski socialni sklad, zasnovala ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Njegova vrednost je okoli 510.000 evrov, pri čemer je 80 odstotkov evropskega denarja, 20 odstotkov pa jih prispeva ministrstvo.