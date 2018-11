Odbor zavrnil predlog SDS-a, NSi-ja in SNS-a glede dogovora ZN-a o migracijah

DZ bo na isto temo razpravljal v sredo

16. november 2018 ob 13:21,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za zunanjo politiko ni podprl predloga opozicijskih poslancev SDS-a, NSi-ja in SNS-a, naj državni zbor na nujni seji prihodnji teden vladi priporoči, da v celoti zavrne in aktivno nasprotuje sprejetju globalnega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.

Po večurni burni razpravi, ki se je začela zjutraj in po prekinitvi nadaljevala tudi popoldne, je za predlog glasovalo 5, proti pa 11 poslancev.

Tik pred glasovanjem je poslance v imenu predsednika republike Boruta Pahorja svetovalec v njegovem uradu Ernest Petrič znova opozoril, da bomo v prihodnjih letih soočeni s problemom migracij, ki zahtevajo trezno in premišljeno razpravo, potekale bodo tudi razprave o interpretaciji tega dokumenta.

Zato mora Slovenija izkoristiti priložnost in sporočiti svoje pripombe ali dodatno pojasnilo k dogovoru, bodisi decembra v Marakešu, kjer bodo države dogovor potrjevale z aklamacijo, ali pa nato na zasedanju Generalne skupščine ZN-a. To je naša obveza, je dejal Petrič.

Vlada bo pripombe k dogovoru predložila v pojasnilni izjavi, ki jo bo Slovenija podala ob potrjevanju dokumenta bodisi v Marakešu bodisi v New Yorku, je pojasnil zunanji minister Miro Cerar. Kot je dejal, namreč želijo, da je javnosti jasno, da Slovenija dogovor podpira samo na način, kot ga je pojasnjeval v razpravi in ki je za Slovenijo koristen.

V tej izjavi naj bi Slovenija med drugim pojasnila, da dogovor ni pravno zavezujoč in da Sloveniji dovoljuje, da ohrani polno suverenost.

Zunanje ministrstvo je na spletni strani objavilo vsa pojasnila, zakaj Slovenija podpira ta dokument, je še dejal Cerar.

Opozicijske stranke SDS, NSi in SNS so v na odboru zavrnjenem stališču predlagale, da o vseh mednarodnih aktih, ki na kakršen koli način obravnavajo meddržavne migracije, vlada predhodno seznani slovensko javnost in DZ z uradnim besedilom takšnega mednarodnega akta v izvornem in slovenskem jeziku.

Državni zbor bo o dogovoru ZN-a o migracijah na zahtevo opozicije razpravljal na izredni seji v sredo.

G. C., Sa. J.