19. november 2018 ob 12:37

MMC RTV SLO

Oddajniki in zveze RTV Slovenija skrbimo za široko razpredeno mrežo radijskih in televizijskih oddajnikov ter pretvornikov, preko katerih oskrbujemo poslušalce in gledalce z nacionalnimi, regionalnimi in manjšinskimi programi Radiotelevizije Slovenija, na mnogih lokacijah pa oddajamo signal lokalnih, regionalnih in komercialnih radijskih in TV postaj. Zagotavljamo radijski in televizijski signal najvišje kakovosti in s pomočjo najsodobnejših tehnologij (DVB-T, DAB+, RDS, satelit …) za vse prebivalce Slovenije.

Pomembno je sodelovanje s ponudniki telekomunikacijskih storitev, katerim so na voljo storitve na področju izgradnje in vzdrževanja njihovih sistemov. Obsežna infrastruktura oddajnikov in pretvornikov omogoča, da se zmogljivosti oddajajo v uporabo tudi drugim, ki imajo svoje zveze (Elektrogospodarstvo, Petrol, MORS, MNZ, cestna podjetja, ...) in seveda drugim udeležencem v radiodifuznem spektru. Oddajne točke so v celoti zgrajene na 208 lokacijah.

Skozi desetletja razvoja je bilo zgrajenih več oddajnih mrež povezanih z mikrovalovnimi zvezami za distribucijo in kontribucijo programov od radijskih in TV-studiev oz. med njimi. Za začetek dejavnosti pa šteje postavitev srednjevalovnega oddajnika leta 1928 v Domžalah, kjer je ing. Marij Osana zgradil "Radio oddajno postajo Ljubljana", čeprav je poskusno, z doma izdelanim oddajnikom, pričel oddajati že leta 1924.

Za uspešno delovanje in ustrezno vzdrževanje tehnologije skrbi razvejana organizacija delovnih skupin. Skupina za razvoj pripravlja poleg osnovnih nalog, frekvenčnega planiranja in projektiranja tehnologije tudi projekte za zunanje uporabnike in sodeluje v več mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo s problematiko osnovne dejavnosti enote in pripravljajo pogoje za uvajanje novih tehnologij.

Za pokrivanje zamejstva in Slovencev drugod po Evropi z radijskim programom uspešno služijo oddajniki na Belem križu in Nemčavcih. Od novembra 1997 RTV Slovenija omogoča tudi sprejem radijskih in televizijskih programov preko satelita in interneta.



Alex Bogataj