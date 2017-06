Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sodišče bo svojo odločitev sporočilo 29. junija. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odločitev arbitražnega sodišča bo znana 29. junija

19. junij 2017 ob 12:31

Haag - MMC RTV SLO/STA

Odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško bo javno objavljena v četrtek, 29. junija, so sporočili iz Haaga.

Razsodbo bo med 14. in 16. uro predstavil predsednik arbitražnega sodišča Gilbert Guillaume.

Z razsodbo bo arbitražno sodišče v skladu z arbitražnim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2009 v Stockholmu, določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Mejo morajo določiti na podlagi "pravil in načel mednarodnega prava", pri določitvi stika in režima za uporabo morskih območij pa za "dosego poštene in pravične odločitve" lahko upoštevajo še "pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov".

Več sledi.

A. K. K.