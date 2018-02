Odvetnik slovenskih ribičev: Njihova odgovornost izključena, to je politično vprašanje

Prvo srečanje s pooblaščenim Ivico Senjakom

4. februar 2018 ob 14:36,

zadnji poseg: 4. februar 2018 ob 17:51

Koper - MMC RTV SLO, STA

Slovenski ribiči so se v Kopru prvič srečali s hrvaškim odvetnikom, ki so mu predali pooblastila, da jih bo na Hrvaškem zastopal glede hrvaških kazni zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu.

Pooblastila mu je predalo pet ribičev, ki so skupaj prejeli 12 kazni, pritožbe pa bo vložil v torek in sredo. Tri kazni je prejelo podjetje oziroma pravna oseba, še tri kazni pa odgovorna oseba tega podjetja. Gre za podjetje ribiča Silvana Radina, ki je pojasnil, da vsaka kazen za podjetje kot pravno osebo znaša 10.000 hrvaških kun (1.350 evrov), kazni, ki jih je prejel kot odgovorna oseba, pa po 5.000 kun (670 evrov).

Kazni so prejeli še štirje ribiči, ki pa so fizične osebe. Dva sta prejela po dve kazni, dva pa po eno, je pojasnil odvetnik Ivica Senjak, ki ga je Slovenija pooblastila za zastopanje slovenskih ribičev.

Kot je še pojasnil, bo v postopku zagovarjal stališče, da so ti dogodki izključno političnega značaja, saj gre za odločitev slovenske vlade, da implementira sodbo arbitražnega sodišča o meji med Hrvaško in Slovenijo.

Ker je država tista, ki stoji za tem projektom, so to okoliščine, ki izključujejo odgovornost ribičev. Ker gre torej za primarno politično vprašanje, bi Hrvaška morala na to gledati kot na incident, glede na to, da ne priznava arbitražne sodbe, je dodal.

Osemdnevni rok za vložitev pritožb se bo za nekatere ribiče iztekel v petek, za nekatere pa še pozneje, a bo pritožbe, kot je povedal Senjak, vložil že v torek in sredo. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Marjan Podgoršek.

Kaznovani ribič tam do nadaljnjega ne namerava loviti

"Če se upošteva vladavina prava, in ne politike, sem stoodstotno prepričan, da bo uspelo," je o pričakovanjih glede pritožbe povedal ribič Radin. Če bo šlo za "politično sojenje", pa je vprašanje, kdaj sploh bodo sprejeli odločitev. Dodal je, da hrvaško sodstvo sploh nima pravne podlage, na podlagi katere bi trdilo, da je meja na sredini Piranskega zaliva.

Kljub temu do nadaljnjega ne namerava loviti na območjih, ki po arbitražni sodbi pripadajo Sloveniji čez sredino zaliva, saj ima s tem veliko težav, vključno s kaznimi, ki jih je prejel.

Država obljubila, da bo stala za ribiči

Slovenija se je sicer z novim zakonom o ribištvu zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Republike Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo.

Obenem bo Slovenija krila tudi stroške, ki bodo nastali v povezavi s pravno pomočjo in temi postopki.

