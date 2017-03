Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oglas slovenskega trgovca bo presojalo oglaševalsko razsodišče. (Fotografija je simbolična) Foto: Pixabay Sorodne novice Tuš umika posel iz Makedonije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oglas slovenskega trgovca, ki je dvignil veliko prahu, pred oglaševalskim razsodiščem

Javnost in strokovnjaki razdeljeni

31. marec 2017 ob 08:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Gre pri poudarjanju, da je hrano pridelal Slovenec, ne pa na primer Španec ali Kitajec, zgolj za promoviranje pomena domače pridelane hrane ali pa je s tem domača trgovska veriga prestopila mejo?

Oglaševalci vedno hodijo po robu, na ljudeh pa je, da presodijo do kod je dovoljena meja. "Kot vidimo iz odzivov in odmevov je to verjetno bila ponesrečena poteza, kar se tiče okusa. Kar se tiče efekta, da se govori o Tušu, pa je seveda dosežen," je povedal agrarni ekonomist Aleš Kuhar.

"Na tak način, kot je izpostavljeno, torej, da je vse kar je pridelal Janez boljše od drugega. Kar pa seveda ne more biti res, kajti nekatere stvari pridela boljše Janez, nekatere Jože, nekatere pa Juan. Smo raznoliki in vsak zna narediti nekaj boljše kot kdo drug. Mislim, da moramo to jemati kot nacionalistični oglas. Nacionalizma pa imamo tako ali tako preveč s strani politike," o negativnem sporočilu razmišlja strokovnjak za marketing Miro Kline.

Prijava na oglaševalsko razsodišče

Ničesar spornega pa v tem oglasu ne vidi kulturni antropolog Rajko Muršič. Če res želijo prodajati domačnost izdelkov, naj bodo pri tem dosledni. "Nekdo, ki govori, da bo prodajal samo slovenske proizvode in so to proizvodi, ki so zgolj prepakirani v Sloveniji, nam laže in nam mora nekdo tudi povedati, da je to laž. Tukaj vidim problem. Če pa gre za ta namen, da spodbujamo domače pridelovalce pa res ne vidim prav nobenega problema," je pojasnil Muršič. Tu morajo svojo vlogo pri zagotavljanju slovenskih proizvodov odigrati tudi inšpekcijske službe, dodaja.

Za konkreten primer je bila podana prijava. Ali je skladen z oglaševalskim kodeksom, bo presojalo oglaševalsko razsodišče. O morebitni višini globe se bo nato izrekel tržni inšpektorat. Iz Tuša sporočajo, da so z izpostavljanjem ponudb slovenskih dobaviteljev želeli poudariti svežino hrane, ki je neposredno povezana z bližino pridelave.

Sa. J., Tina Lamovšek/Radio Slovenija