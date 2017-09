Poudarki Ni izključena tudi kasnejša stavka

"Ogorčeni in žalostni" poklicni gasilci bodo protestirali

Protest 5. oktobra ob 11. uri

25. september 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med poklicnimi gasilci se je nabralo toliko nezadovoljstva, da ga bodo javno izrazili na protestu pred vlado. Naslednji teden bodo zahtevali "pošteno vrednotenje" njihovega dela.

"Žal nam je, da moramo to početi. Ni to ravno navada v Evropski uniji, drugim državnim uslužbencem tega ni treba tako početi, kot morajo moji kolegi v Sloveniji," je na medijski konferenci predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPG), Aleksander Ogrizek.

Pogajanja med sindikalnimi predstavniki na eni ter vlado in obrambnim ministrstvom na drugi strani so zastala. Sindikat za to krivi izključno vladno stran, izraža "ogorčenje in žalost" nad njihovim neposluhom in napoveduje sindikalni boj.

Tako bodo poklicni gasilci v četrtek, 5. oktobra, ob 11. urih pred vladnim poslopjem v Ljubljani izvedli javni protest. Udeležili se ga bodo - po trditvah Ogrizka - vsi poklicni gasilci, ki tisto popoldne ne bodo zasedeni z delovnimi akcijami. Povabili so tudi kolege v industrijskih ter letaliških dejavnostih in k solidarnosti pozvali še nepoklicne kolege in tiste člane javnosti, ki njihove zahteve podpirajo.

Če vladna stran tudi po protestu ne bo uslišala njihovih zahtev, od katerih ne odstopajo, bodo sindikalni boj stopnjevali, pri čemer možnost stavke ni izključena. "Res smo ogorčeni, da vlada za nas nima posluha, razen takrat, ko nas rabijo," je dejal Ogrizek.

Razlika med sindikalnim pogajalskim predlogom in vladnim je 150.000 evrov na leto. Kaj točni jih žuli, je za medije pojasnil sekretar sindikata, David Švarc.

Lani je vlada podpisala dogovor s sindikati javnega sektorja, ki predvideva dvig plačnih razredov za tri stopnje. SPG zahteva dvig vsem delovnim mestom za dva razreda, je poudaril. Izjema sta dve delovni mesti, "ki sta prepoznani kot anomaliji znotraj sistema", in zanje zahtevajo dvig za tri plačne razrede.

Aljoša Masten