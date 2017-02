Ogorčenje zaradi odpuščanja na Delu: "Računovodski pristop načenja avtonomijo uredništva"

Novinarske organizacije zaskrbljene zaradi lastnikov, ki medije izčrpavajo

7. februar 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 16:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novinarske organizacije so zaskrbljene zaradi novih odpuščanj v časopisni hiši Delo - družbo pozivajo, naj neha kršiti delovnopravno zakonodajo, saj razmere že vplivajo na avtonomijo uredništva in kakovost vsebin.

"Novinarji so zgolj številka in strošek, računovodski pristop že dodobra načenja tudi avtonomijo uredništva in novinarjev. Uprava zgolj seznanja urednike, koliko in koga odpisati," ob odpustitvi Petra Jančiča in Sonje Merljak Zdovc opozarjajo v Sindikatu novinarjev Dela in Sindikatu novinarjev Slovenije ter lastnike in upravo pozivajo, naj "preneha s kršitvami delovnopravne regulative in sanira slabo interno kadrovsko prakso v dogovoru s socialnimi partnerji". "Za razvoj in socialni mir v družbi je ključna vzpostavitev dialoga, ki bo poiskal optimalne rešitve v upravljanju kadrov in medijskih vsebin, ne nazadnje ne le v interesu lastnika, ampak tudi v interesu javnosti," so prepričani.

V letu in pol odpuščenih 40 novinarjev

Sindikata novinarjev ob tem navajata še, da je bilo v poldrugem letu "iz poslovnega razloga" iz uredništva Dela odpuščenih več kot 40 novinarjev, kar pomeni, da Delo ustvarja še okoli 140 zaposlenih pišočih novinarjev in več kot 40 prikrito zaposlenih prekarnih novinarjev. "V opomin vsem tem pa so ravnokar iz poslovnih razlogov odpustili tudi pogodbenega novinarja, ki ga je morala medijska družba po večletnem pravdanju konec lanskega decembra zaposliti po nareku sodišča," opozarjajo v obeh sindikatih in dodajajo, da ima medijska družba "dovolj notranjih kadrovskih in finančnih virov, da je mogoče konflikte vseh njenih deležnikov urediti sporazumno v interesu vseh".

ZNP: Slovenija ima težave z lastništvom medijev

"Zadnja odpuščanja na Delu, ko sta bila odpuščena Peter Jančič in Sonja Merljak Zdovc, v ne tako dolgem obdobju pa tudi v drugih medijih, kažejo, da ima Slovenija težave z lastništvom medijev," so v pozivu poudarili v ZNP-ju. Po mnenju združenja je očitno, da slovenske medije prevzemajo lastniki, ki se ne spoznajo na medijski trg in jim je razvoj medijev postranskega pomena.

Po mnenju združenja so pričakovanja medijskih lastnikov usmerjena v finančna izčrpavanja in kovanje dobičkov, saj lastniki odpuščajo uveljavljene novinarje, ki so zanje predragi, namesto njih pa najemajo samostojne novinarje. V ZNP-ju ob tem opozarjajo, da takšna politika kadrovsko slabi medije, posledično pa zmanjšuje njihovo kakovost.

Lastniki medijev novinarje po navedbah ZNP-ja odpuščajo postopoma, da jim ni treba pripravljati programov odpuščanj presežnih delavcev. Zakon o delovnih razmerjih namreč od delodajalca zahteva, da v primeru večjih odpuščanj pripravi program razreševanja presežnih delavcev, so spomnili v združenju. "Res je sicer, da so za zdajšnje stanje v največjih medijih delno krivi tudi sami novinarji, ki so v preteklih letih množično prodajali svoje lastniške deleže v medijih, vendar pa to ne upravičuje spornih ravnanj zdajšnjih lastnikov," so še zapisali v ZNP-ju.

Zaskrbljeni tudi v DNS-ju

Na sporno ravnanje opozarjajo tudi v DNS-ju, kjer izpostavljajo, da sta uprava in lastnik Dela v zadnjem letu in pol odpustila 40 novinarjev. Poleg tega pa: "Zaposlila nista nobenega od dolgoletnih novinarjev Dela, za katere je delovna inšpekcija ugotovila, da delajo v nezakonitem prikritem delovnem razmerju, uvedla norme za preverjanje delovne uspešnosti, proti koncu leta 2016 pa odstopila od podjetniške kolektivne pogodbe za novinarje"

"Delodajalec je novinarje odpuščal brez jasnih kriterijev, brez predhodnega programa presežnih delavcev in brez dogovora s sindikatom. Veliko odgovornost pri odpuščanju nosi tudi Delov uredniški kolegij, ki se odpuščanju v imenu kolektiva, ki ga zastopa, ni uprl," so opozorili v DNS-ju.

Sporno upravljanje škoduje vsem, tudi ugledu Dela in profesiji sami

Ob tem opozarjajo, da je vzdušje negotovosti in strahu pred izgubo službe nevzdržno za vsakega delavca, "še posebej uničujoče pa takšne razmere vplivajo na uveljavljanje uredniške avtonomije novinarjev in kakovost vsebin", saj v takšnih razmerah lastnik časopis lažje uporabi za uresničevanje svojih poslovnih interesov. "Prav zato je način, na katerega se je upravljanja družbe Delo lotil novi lastnik, škodljiv ne samo za novinarje kot delavce in novinarstvo kot profesijo, ki je zavezana visokim etičnim in poklicnim standardom, ampak tudi za verodostojnost časopisa in družbo kot celoto. Delove vsebine ustvarja kolektiv kredibilnih in profesionalnih novinarjev, ki si zaslužijo pošten in spoštljiv odnos delodajalca," so še zapisali v DNS-ju.

Novinarji običajno postavljeni pred dejstvo

V Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS) so sicer že večkrat opozorili, da so novinarji običajno postavljeni pred izvršeno dejstvo odpovedi, zato je dejavnost sindikata zožena na zagotavljanje sodnega varstva. Ponudba delovne sile vse bolj presega povpraševanje, rednih zaposlitev za novinarje skorajda ni. Iz novinarskih vrst zato prihajajo pozivi k večji solidarnosti med novinarji.

L. L., T. K. B.