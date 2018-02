Okoljevarstvenike skrbi, da je energetski zakon obvod za novo financiranje Teša

Sporni energetski zakon bo državni zbor še tretjič obravnaval v torek

15. februar 2018 ob 16:12,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi skrbi, da gre pri noveli energetskega zakona za novo finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj, so zaskrbljeni okoljevarstveniki, opozicija in nekateri člani koalicije.

Državni zbor bo novelo energetskega zakona še tretjič obravnaval v torek. Vladni predlog zakona uvaja plačljivost primarne regulacije, ki poskrbi za to, da je v posameznem območju ves čas zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo elektrike. To pomeni, da je ta zagotovljena tudi v primeru izpadov proizvodnih enot ali večjih porabnikov. Primarno regulacijo pa bi s prenovljenim zakonom izvajale elektrarne, ki bodo izbrane na javnih razpisih sistemskega operaterja. Ravno to skrbi nevladnike in nekatere poslance, saj menijo, da gre za prikrito finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj.

Infrastrukturni minister Peter Gašperšič meni, da so skrbi odveč: "Ne gre za nikakršno subvencijo, temveč nekaj, kar preprosto moramo urediti, tako kot imajo to urejene druge evropske države, saj se v nasprotnem primeru lahko pojavijo težave."

Sprejet zakon o spodbujanju investicij

Državni zbor je sicer na redni februarski seji sprejel tudi zakon o spodbujanju investicij, ki bo po novem pri pridobivanju državnih spodbud izenačil domače vlagatelje s tujimi. Do zdaj je zakonodaja namreč določala le spodbude za tuje investitorje, domači pa so bili tako v neenakovrednem položaju.

Zakon pa po novem omogoča tudi razlastitve za namene strateških investicij, ki so v javnem interesu. Gre za investicije, ki so vredne najmanj 40 milijonov evrov in prinašajo najmanj 400 delovnih mest ter tako prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti, zaposlovanja in regionalnega razvoja.

Spodbujanje razvoja turizma

Sprejeti zakon o spodbujanju razvoja turizma bo občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso, s čimer bodo Slovenska turistična organizacija (STO) in občine dobile dodatna sredstva. Zakon ureja tudi poklic turističnega vodnika oz. pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tujce.

Z zamudo sprejete spremembe v zakonu o javnih financah

Slovenija je po štirih letih zamude s sprejetjem novele zakona o javnih financah v zakonodajo vendarle prenesla evropsko direktivo o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Evropska komisija zaradi prepoznega prenosa direktive v zakonodajo že toži Slovenijo, a državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec trdi, da država ne bo utrpela prevelike materialne škode, saj bo z današnjim sprejetjem novele še pravočasno odgovorila na tožbo. S sprejetimi spremembami so sicer poslanci določili prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije.



Evidentiranje dejanske rabe zemljišč

DZ je danes sprejel tudi zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Zakon je bil nujno potreben, saj je bilo ob prvem množičnem vrednotenju nepremičnin po ocenah infrastrukturnega ministrstva ugotovljeno, da potrebujemo pravilne podatke o nepremičninah v evidencah.

La. Da.