Opozicija v Odmevih kritično o načinu prodaje NLB-ja

Nižanje cene NLB-ja

31. maj 2017 ob 23:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki opozicije so v Odmevih na Televiziji Slovenija med drugim govorili o prodaji Nove Ljubljanske banke, pri čemer so opozorili na nižanje cene banke. Vlado in pristojne so kritizirali tudi zaradi ravnanja ob požaru v vrhniškem Kemisu.

Nekdanja premierka Alenka Bratušek (Zavezništvo) je glede ravnanja vlade pri prodaji NLB dejala, da je neodgovorno, ker da vlada v treh letih, odkar je na oblasti, v zvezi s prodajo NLB ni naredila nič. "Če se je premier odločil, da NLB ne proda in da ta odločitev ni bila dobra, bi moral prvi dan, ko se je usedel kot premier na Gregorčičevo, vzpostaviti stik z Evropsko komisijo in zadeve začeti reševati," je poudarila Bratuškova, katere vlada je sprejela odločitev o prodaji NLB.

Tudi predsednica NSi Ljudmila Novak je menila, da banka s takšnim načinom prodaje samo izgublja vrednost. Poudarila je še, da bi "morali banko že zdavnaj prodati, saj smo vanjo vložili 2,7 milijarde denarja". "Spet prodajamo s figo v žepu, znižujemo vrednost samemu podjetju, potem se pa zgražamo in iščemo izgovore," je dodala.

Za čimprejšnjo prodajo se je zavzel tudi vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko, ki je izpostavil, da je treba "prodati vse te bankomate, ki služijo samo nekaterim, 99 odstotkov državljanov pa samo plačuje stroške". Tudi on je dejal, da s takšnim načinom prodaje banka izgublja vrednost.

Vodja poslanske skupine Združene Levice Luka Mesec pa je nasprotoval prodaji največje slovenske banke in poudaril, da mora premier nemudoma v Bruselj po dogovor za drugačno zavezo.

B. R.