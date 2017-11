Osem zadružnih zvez Vrisku očita okoliščine prodaje DBS-ja, Vrisk vrača udarec s predlogom odpoklica

Upravni in nadzorni odbor Vriska in Kureta podpirata

3. november 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani Zadružne zveze bodo 21. novembra na izrednem občnem zboru odločali o zaupnici predsedniku Petru Vrisku, kar je zahtevalo nekaj članice zveze. Upravni odbor (ki ga vodi Vrisk) medtem Vrisku izraža podporo in predlaga odpoklic treh svojih članov.

Devet članic zveze - Kmetijska zadruga Sevnica, KZ Šaleška dolina, KGZ Sava, KZ Laško, KZ Bohor Koprivnica, KZ Medvode, KZ Trebnje, KZ Kostanjevica in KZ Grosuplje - je namreč oktobra poslalo zahtevo za sklic izrednega občnega zbora zveze, na katerem naj bi odločali o zaupnici Vrisku, o imenovanju predsednika upravnega odbora in predsednika zveze. Kmetijska zadruga Grosuplje je pozneje podpis pod zahtevo umaknila, kar pomeni, da je pod zahtevo ostalo podpisanih osem članic, kar še vedno predstavlja več kot 10 odstotkov vseh članic.

Po pisanju Dela in Dnevnika so članice nezadovoljne z Vriskovim delom, še posebej pa z dogajanjem glede prodaje lastniškega deleža Deželne banke Slovenije, kar od njene večinske lastnice, Kapitalske zadruge, ki jo tudi vodi Vrisk, zahteva avstrijska banka BKS, ki bi ji morali zadružniki že konec septembra vrniti nekaj več kot devet milijonov evrov posojila.

Upravni odbor zveze je odločil, da bodo na izrednem občnem zboru odločali o zaupnici Vrisku, ne pa tudi o imenovanju predsednika upravnega odbora in predsednika zveze, saj, kot so pojasnili, nihče ne more predlagati imenovanje novih članov organov, dokler traja mandat izvoljenim članom organov, saj je to v nasprotju z zakonom o zadrugah in pravili zveze. Bodo pa člani odločali še o zaupnici predsedniku nadzornega odbora zveze Ivanu Kuretu.

Upravni odbor bi odpoklical svoje kritike

Bodo pa na predlog upravnega odbora, ki ga vodi Vrisk, razpravljali o odpoklicu Ivana Dreva (KZ Šaleška dolina), Boruta Florjančiča (KZ Sevnica) in Slavka Rabiča (KGZ Sava) z mesta članov upravnega odbora zveze. Vsi trije so predstavniki kmetijskih zadrug, ki zahtevajo odločanje o Vriskovi zaupnici.

Po mnenju upravnega odbora omenjena trojica že dalj časa deluje v nasprotju z interesi zveze, "posamezne okoliščine pa kažejo, da neupravičeno izkoriščajo zaupane poslovne tajnosti zveze oz. njenih članic", saj so v reviji Kmetovalec objavili članek, ki po mnenju upravnega odbora predstavlja neposredni napad na delovanje zveze in njenih članic Kapitalske zadruge in Deželne banke Slovenije, posredno pa škoduje tudi vsem članicam zveze in Kapitalske zadruge. "Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije je zato zahteval, da se to objavo razišče in pričakuje od treh članov upravnega odbora zveze, ki so podpisani pod objavo članka, da ukrepajo proti uredniku te revije, če jih je ta brez njihove vednosti napisal kot avtorje pod omenjeni članek," so zapisali.

Nadzorni odbor zveze je medtem vsem trem izrekel opomin pred odpoklicem, saj niso sledili sklepom upravnega odbora in opominu nadzornega odbora ter niso ukrepali proti uredniku Kmetovalca. "Nasprotno, okoliščine kažejo, da še vedno nadaljujejo z ravnanjem, ki se jim očita. S tem objektivno sodelujejo s konkurenco in s tistimi, ki želijo sovražno prevzeti Deželno banko Slovenije. Njihova ravnanja je moč razumeti kot pritisk na Kapitalsko zadrugo, da bi prodala delnice Deželne banke Slovenije po čim nižji ceni. Vse to bi lahko neposredno vplivalo na prodajni postopek, kjer bi potencialni kupci delnic Deželne banke lahko izkoristili objave in druga ravnanja navedenih članov za to, da bi poskusili znižati ceno delnic Deželne banke Slovenije," je poudaril upravni odbor.

Upravni in nadzorni odbor podpirata Vriska in Kureta

Upravni odbor zveze je v četrtek sklenil, da izraža zaupnico sedanjim, legitimno izvoljenim organom zveze, in nasprotuje predlogu za odpoklic Vriska in Kureta. Nadzorni odbor zveze, ki se je prav tako sestal v četrtek, je zahtevo za sklic izrednega občnega zbora ocenil kot neutemeljeno, za odpoklic Vriska in Kureta pa ne vidi potrebnih razlogov.

Nadzorni odbor je ob tem sklenil, da je delo in vodenje zveze transparentno, v delovanju organov zveze, vključno z delom predsednika upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora, pa ni ugotovljenih nobenih protipravnih ravnanj.

T. K. B.