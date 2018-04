Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 8 glasov Ocenite to novico! V osnovnih šolah potekajo večinoma športni dnevi, ponekod pa poteka pouk po ponedeljkovem urniku. Foto: BoBo Dodaj v

Osnovnošolci kljub soboti v šolskih klopeh

Nadomeščanje šolskih dni zaradi praznikov

7. april 2018 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Osnovnošolci so kljub soboti pri pouku, saj zaradi veliko praznikov na šolske dni v šolah sicer ne bi mogli izvesti predpisanega števila šolskih dni.

Pouk naj bi potekal po ponedeljkovem urniku, a ga lahko šole nadomestijo z drugimi dejavnostmi, zato je na mnogih šolah danes športni dan.

Zaradi praznikov premalo šolskih dni

Sobotni šolski dan je torej potreben, ker Pravilnik o šolskem koledarju določa, da pouk za učence od 1. do 8. razreda v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni. V letošnjem šolskem letu zaradi velikega števila praznikov v delovnih dneh, ki so na voljo, ni mogoče izvesti skupnega števila dni pouka, zato je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo, da bo pouk potekal tudi 7. aprila.

Po pravilniku lahko sicer šole same določijo, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, a ju ne morejo izvesti na dan, ko pouk že poteka.

Za srednje šole pa odločitev, da bo pouk potekal tudi danes, ne velja, saj so te pri organiziranju pouka nekoliko bolj svobodne.

A. K. K.