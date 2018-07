Osnutek koalicijske pogodbe: 100 milijonov za zdravstvo, razbremenitev 13. plače, dvig pokojnin ...

Lista Marjana Šarca je potencialnim koalicijskim partnerjem poslala osnutek koalicijske pogodbe

9. julij 2018 ob 19:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Lista Marjana Šarca je petim strankam, s katerimi se pogovarja o oblikovanju koalicije, poslala osnutek koalicijske pogodbe. Dokument je nastajal ves prejšnji teden, ko so predsedniki strank sedeli za skupno mizo. Dokument je še zaupen, a nekaj podrobnosti smo vendarle izvedeli.

Kakšnih večjih presenečenj tudi v novem osnutku koalicijske pogodbe ni. Glavna naloga morebitne sredinske koalicije ostaja skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu. Poleg izkoriščanja vseh zmogljivosti bi vrste skrajšali s finančno injekcijo iz proračuna, težko več kot 100 milijonov evrov. Prioriteta bo tudi zagotavljanje zdravnikov tam, kjer jih primanjkuje, dolgoročno tudi s povečanjem vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah. O preoblikovanju zdravstvenega zavarovanja bi se še posvetovali s stroko in preučili posledice.

Potem so tukaj davki, uvedba nepremičninskega davka je zapisana v osnutku, pa davčna razbremenitev 13. in 14. plače, razbremenili bi tudi plače najproduktivnejših, poenostavili zaposlovanje tujcev. Pokojnino za polno delovno dobo bi postopno dvignili na prag tveganja revščine in dvignili odstotek za odmero pokojnin.

Nadaljevanje gradnje drugega tira

Gradnjo drugega tira bi nadaljevali, vloga podjetja 2TDK v prihodnje pa iz osnutka ni razvidna. Je pa razvidno, da bi okrepili kibernetsko varnost države in posodobili obveščevalni sistem, kjer bi vse vključene v ta sistem učinkoviteje povezali. V azilno zakonodajo bi vpeljali jasne varovalke za preprečevanje zlorab instituta mednarodne zaščite.

Ideološke teme, kjer se stranke zelo razlikujejo, so, bolj ali manj, izpustili. Ampak to je še vedno le predlog, jutri bodo stranke znova sedle za skupno mizo in znova podale svoje pripombe, najbrž pa se bodo začeli tudi pogovori o delitvi resorjev in kadrih.

Levice v koaliciji verjetno ne bo, NSi se še odloča

Bolj ali manj pa je jasno, da v LMŠ-ju ne računajo na Levico, zato je svet Levice razpravljal o tem, ali naj nadaljuje šele kakršne koli pogovore z Marjanom Šarcem oziroma ali bodo pripravljeni sprejeti t. i. projektno sodelovanje in pod kakšnimi pogoji. Več naj bi bilo znano jutri, je pa poslanka Violeta Tomić pred sejo sveta dejala, da se bodo pogovarjali: "V luči dejstev, da je bila Levica izključena iz koalicijskih pogovorov. Kljub dogovorom še nismo prejeli osnutka koalicijske pogodbe."

Jutrišnji pogovori pa bodo pokazali tudi, kako blizu koalicije, ki jo oblikuje Marjan Šarec, je Nova Slovenija, saj bo o tem razpravljal izvršilni odbor NSi-ja. Podrobneje bodo pregledali, kako so do zdaj potekala pogajanja o vladni koaliciji, kaj jim je uspelo izpogajati, kje so še možnosti. Ob tem pa bodo pod drobnogled vzeli tudi zadnjo verzijo Šarčeve koalicijske pogodbe. Morda bi se lahko odprlo tudi vprašanje, ali pogajanja s Šarcem sploh nadaljevati. Jutri bo torej malo bolj znano, kako blizu ali pa daleč je sredinska koalicija pod vodstvom Marjana Šarca.

Nuša Baranja, TV Slovenija