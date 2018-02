Osterman predal posle in zavrnil odgovornost za ponižanje SV

Novi načelnik generalštaba je Alan Geder

26. februar 2018 ob 13:33,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman je predal posle svojemu nasledniku Alanu Gederju, oba pa je sprejel tudi predsednik države Borut Pahor, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Osterman je na predaji poslov dejal, da ostro zavrača obtožbe, da so odgovorni za namerno samoponižanje Slovenske vojske. Kot je znano, je Ostermana vlada prejšnji teden razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti. To bi lahko preprečilo njen načrtovan odhod na misije v tujini.

Pahor se je Ostermanu zahvalil za njegovo vodenje Slovenske vojske in obema zaželele uspešno delo, v odkritem pogovoru pa so tudi ocenili razmere v SV in strateške ukrepe za bistveno izboljšanje njene pripravljenosti.

Geder si bo prizadeval za dodatni denar

Bojno zastavo SV je torej zdaj prevzel generalmajor Alan Geder. "Trdno sem prepričan v uspeh, če bomo pripadniki vojske delali trdo, pošteno in predvsem etično in če bomo imeli politično podporo," je dejal.

V izjavi za medije po primopredaji se je prijatelju, kot ga je imenoval, zahvalil za dolgoletno sodelovanje ter napovedal, da ciljev, ki jih je Osterman zasledoval, tudi v prihodnje ne bodo zanemarjali.

Gederjeva dopolnjena strategija je naravnana v smer "dostojnega obravnavanja SV in vseh njenih pripadnikov, vrnitve ugleda vojaškemu poklicu in poštenega nagrajevanja". "To pomeni dodaten denar, za kar si bom tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo," je Geder tudi Ostermanu priznal zavzemanje za izboljšanje položaja SV.

Kot je pojasnil, optimistično upa na politično podporo, saj da so vsi predstavniki velikih koalicijskih in opozicijskih političnih strank nedavno v neki televizijski oddaji odgovorili, da Slovenija potrebuje vojsko, in to glede na svetovne razmere danes bolj kot kdajkoli.

Napovedal je, da bodo v kratkem pripravili predlog, kako zagotoviti prav takšno vojsko. "Prepričan sem, da sprejetje teh predlogov pomeni stopiti na pot ozdravitve SV, ki pa se ne bo zgodila čez noč," je dejal Geder in dodal, da je svoje poslanstvo odločen izpeljati do konca ne glede na osebne posledice. "Vsem pa ponujam roko 'fair-playa'," je še dodal.

A. K. K.