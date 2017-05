Poudarki Obrok se mora razdeljevati ločeno od rednih obrokov

Otrokom bodo poleg malice in kosila delili še sadje, zelenjavo in mleko

Ukrep bo stal 1,5 milijona

24. maj 2017 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je namenila 1,5 milijona evrov za dodatni brezplačni obrok šolskih otrok - na voljo jim bodo sadje, zelenjava ali mleko in mlečni izdelki.

Uredbo, ki združuje shemo šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega sadja, je vlada sprejela na današnji redni seji. Gre za shemo, ki predstavlja finančno pomoč šolam za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in določenih mlečnih izdelkov. Šolsko sadje in zelenjave ter šolsko mleko bodo delili kot dodaten brezplačen obrok otrokom v osnovnih šolah in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je objavila vlada.

Vrednost pomoči šoli za šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno šest evrov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko največ štiri evre na učenca v šolskem letu. Sredstva za ukrep pa bodo zagotovljena iz evropskih skladov in iz proračuna ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obrok se mora razdeljevati ločeno od rednih obrokov

V uredbi je določen tudi način razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka otrokom v šoli in poudarjeno, da gre za dodaten obrok, ki se mora razdeljevati ločeno od rednih obrokov. Upravičeni stroški šole za izvedbo šolske sheme so nakup sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, kot bodo opredeljeni v strategiji. V okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov se bodo lahko v šoli poskušali tudi drugi kmetijski proizvodi, ki bodo opredeljeni v strategiji.

Šole se morajo prijaviti

Vsaka osnovna šola, ki se želi prijaviti v šolsko shemo, mora vsako leto pravilno izpolniti in vložiti vlogo do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se to šolsko leto začne, na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izjema je prvo šolsko leto 2017/2018, ko mora vlogo vložiti od dneva začetka veljavnosti te uredbe do 5. septembra. Vlogo in zahtevke za povrnitev stroškov šola izpolnjuje prek informacijskega sistema agencije za kmetijske trge in ju odda elektronsko ter po navadni pošti.

V uredbi so določeni tudi obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi in način obveščanja javnosti ter obvezno spremljanje in vrednotenje šolske sheme. Za spremljanje je zadolžena agencija za kmetijske trge, izvajalca za vrednotenje učinkov šolske sheme pa bo predlagalo ministrstvo za zdravje. Uredba določa tudi nadzor, je še sklenila vlada.

