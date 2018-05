Otroška srčna kirurgija: treba je razbiti monopolni položaj zdravnikov

V torek izredna seja DZ-ja o razmerah na otroški kardiologiji

Kolegij predsednika državnega zbora je sklenil, da bo izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci na pobudo SDS-a in NSi-ja obravnavali izredne razmere na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, v torek ob 11. uri.

Predlagatelji izredne seje bodo imeli na seji do 15 minut časa za obrazložitev in do 60 minut za razpravo. Enako odmerjen čas bo imela tudi vlada. Predlog priporočila vladi je na nujni seji obravnaval tudi odbor DZ-ja za zdravstvo.

Z enim od predlaganih sklepov se v SDS-u in NSi-ju zavzemajo za to, da vlada takoj pripravi nabor nujnih sanacijskih ukrepov. Hkrati naj vlada poskuša doseči, da otroški kardiologi, ki so dali odpoved na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, do dejanskega odhoda opravljajo vsaj nujne posege. Vlado pozivajo tudi, naj se dogovori s priznano kliniko v eni od sosednjih držav za takojšnjo obravnavo nujnih primerov, poskrbi pa naj tudi za nujni prevoz malih bolnikov v tujino.

Odbor DZ za zdravstvo predlogov ni sprejel

Predlaganih priporočil vladi, ki so jih oblikovali v SDS in NSi, odbor DZ za zdravstvo ni sprejel. So bili pa zadovoljni s pojasnili vodstva UKC Ljubljana o stanju v programih. Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleš Šabeder je dejal, da so problemi v programu otroške srčne kirurgije zelo veliki, nacionalni, z njimi pa se vodstvo ukvarja od nastopa mandata. Prihod tujih strokovnjakov, ki bodo pomagali pri premostitvi trenutnih kadrovskih težav, ki so nastale z nedavno odpovedjo treh slovenskih otroških kardiologov, je le kratkoročna rešitev in ni optimalna, je priznal in dodal, da bo dolgoročno treba celoten oddelek graditi na novo z lastnimi strokovnjaki.

Po njegovem mnenju težave na otroški srčni kirurgiji izvirajo tudi iz monopolnih položajev določenih zdravnikov: "Iz tega se moramo naučiti, da ne smemo več nikoli dovoliti monopola stroke, ampak zagotoviti konkurenco," je poudaril. Pojasnil je, da nastali položaj rešujejo iz dneva v dan in da bodo poskušali zagotoviti varno oskrbo otrok, kar je njihova prva naloga. A če tega ne bodo mogli zagotoviti, bodo to tudi obelodanili in zaprli program. So pa potem, ko so v četrtek sklenili pet pogodb s tujci, bolj optimistični, da bodo lahko premostili vmesno obdobje s tujimi strokovnjaki.

Sodelovanje z ameriškima srčnima kirurgoma

Večina članov odbora DZ za zdravstvo se je strinjala s pojasnili Šabedra. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je pojasnila, da se bo prihodnji teden na prvi seji sestal svet Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni ter da se pogovarjajo o sodelovanju z otroškima srčnima kirurgoma Josejem Salazarjem iz univerzitetnega kliničnega centra v Marylandu (ZDA) ter Charlesom Fraserjem iz teksaške univerzitetne bolnišnice, ki bi bila pripravljena prevzeti del izobraževanja slovenskih kirurgov, ki bodo sodelovali v inštitutu.

Ker želijo stalno pristnost kardiologov in kirurgov v inštitutu, so trenutno v sklepnih dogovorih s tujim kirurgom, ki je pripravljen priti v Slovenijo, kjer bi bil nenehno navzoč. Imena ni želela razkriti, saj da pogodba še ni sklenjena. Se pa pogovarjajo tudi z domačimi strokovnjaki, ki so v preteklih letih odšli v tujino, in tujimi strokovnjaki različnih strok.

Prihaja pet intenzivistov iz Hrvaške

Potem ko je vodstvo UKC-ja prejšnji teden sporočilo, da so dali odpoved trije otroški kardiologi, bo UKC praktično ostal brez tovrstnih strokovnjakov. Intenzivno so začeli iskati rešitve in v četrtek podpisali pogodbo s petimi otroškimi intenzivisti iz Hrvaške, dva med njimi sta tudi kardiologa, je po sestanku s starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami v četrtek povedal generalni direktor UKC-ja Ljubljana Šabeder. Za sodelovanje so se dogovorili tudi s češkim interventnim kardiologom. V UKC-ju bodo začeli delati prihodnji mesec. Prav tako se dogovarjajo za sodelovanje še z dvema slovenskima zdravnikoma, ki delata v drugih zdravstvenih zavodih, ter z dvema tujcema.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je pretekli teden zagotovila, da ustanavljanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni tako dobro napreduje, da bo inštitut zagotovo začel delovati najpozneje do 1. julija.

