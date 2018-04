OZP: Ni pravne podlage za odločanje o priznanju Palestine. Erjavec se ne strinja.

Sklep bi morala predlagati vlada, ki pa tega ni storila

4. april 2018 ob 17:06,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 18:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) ni sprejel odločitve glede priznanja Palestine, ker da brez jasnega stališča vlade ni ustrezne zakonske podlage.

Glasovanja sploh ni bilo, ker je pravna služba državnega zbora ugotovila, da predlog Levice, o katerem naj bi potem v petek na izredni seji odločal celoten državni zbor, ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah.

Predstavnica parlamentarne zakonodajno-pravne službe je razložila, da bi v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in zdajšnjo prakso morala sklep o priznanju države predlagati vlada, ki pa tega do odstopa premierja Mira Cerarja ni storila, zato bi bilo sprejemanje predlaganega sklepa v nasprotju z zakonom.

Oglasila sta se še predstavnik državnega sveta Bogomir Vnučec in zunanjepolitični svetovalec predsednika republike Ernest Petrič ter oba izrazila nasprotovanje predlogu, nato pa je predsednik OZP-ja Jožef Horvat (NSi) razpravo prekinil in predlagal postopkovni sklep, da odločanje odbora brez sklepa vlade, s katerim bi ta predlagala priznanje Palestine, ni mogoče.

Podprlo ga je deset poslancev, šest pa jih je bilo proti.

Erjavec prepričan o nasprotnem

Zunanji minister Karl Erjavec pa je po odločitvi OZP-ja, da brez ustreznega stališča vlade ni mogoče odločati o vprašanju priznanja Palestine, izrazil pričakovanje, da bo vlada to stališče vendarle sprejela. "Vlada mora dati DZ-ju, ki ima polna pooblastila, možnost, da se opredeli," je poudaril.

Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je dogajanje na odboru označil za nekorektno. Vabljen je bil kot minister za zunanje zadeve, a mu predsednik odbora Horvat sploh ni dal besede.

Argumentacija, da DZ ne more izpeljati postopka priznanja brez predloga vlade, je po Erjavčevem mnenju napačna. Prav tako se ne strinja z mnenjem vladne zakonodajne službe, da priznanje države ne sodi med tekoče posle vlade.

"Vlada mora DZ-ju dati možnost, da se opredeli"

Kot je poudaril Erjavec, ne gre za dokončno odločitev vlade, pač pa za to, da vlada podeli možnost parlamentu, da v celoti izpolni svoj mandat. Po njegovem mnenju tako prihaja do omejevanja DZ-ja, saj tovrstna interpretacija pomeni, da če predloga vlade ni, se državni zbor sploh ne more opredeliti do priznanja Palestine.

Prepričan je, da je stališče vladne zakonodajne službe nepravilno, "ker ne gre za dokončen sklep vlade, pač pa za predlog parlamentu, ki je tisti, ki po naši zakonodaji prizna posamezno državo".

"Kar se je zgodilo, ni v skladu z ustavo, ni v skladu z delitvijo oblasti. Vlada mora dati DZ-ju, ki ima polna pooblastila, možnost, da se opredeli," je poudaril minister, ki se sicer ne želi spuščati v to, kako se bo potem DZ odločil. Sam je prepričan, da bi priznanje Palestine pomenilo korak k nadaljevanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Prav tako je prepričan, da bi s tem dali Palestini enakopravnejši položaj.

V četrtek vendarle na vladi?

Tako Erjavec pričakuje, da bo v četrtek vlada vendarle obravnavala to vprašanje. "Na vsak način moramo v vladi razčistiti to vprašanje. Ali predlaganje zakonov in drugih aktov v DZ-ju pomeni, da prekoračujemo svoje tekoče posle. Če jih ne, potem bi bilo prav, da vlada predlaga DZ-ju priznanje Palestine in s tem omogoči, da ne bo prišlo do omejevanja izvajanja pristojnosti DZ-ja," je še dejal Erjavec.

Vatovec: Za ugotavljanje zakonitosti so pristojna sodišča

Tudi Matej T. Vatovec (Levica), prvopodpisani pod predlog, da Slovenija prizna Palestino kot neodvisno in samostojno državo, je izrazil nasprotovanje današnji odločitvi OZP-ja, da ne more odločati o tej pobudi, ker da niso izpolnjeni zakonski pogoji.

Ocenil je, da je ta sklep "nezakonit sam po sebi". Državni zbor oz. odbor namreč po njegovih besedah ne more sam ugotavljati zakonitosti aktov, ampak da so za to pristojna sodišča.

Pričakuje, da bo državni zbor o tem vprašanju vendarle še odločal v tem mandatu.

