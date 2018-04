OZP zaradi nesklepčnosti znova brez stališča do priznanja Palestine

Vlada vse do Cerarjevega odstopa ni sprejela jasnega stališča

6. april 2018 ob 07:59,

zadnji poseg: 6. april 2018 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) tudi danes zaradi nesklepčnosti ni mogel sprejeti stališča glede priznanja Palestine. Od skupno 17 članov odbora jih je bilo prisotnih le sedem, dva premalo.

Ob 13. uri naj bi poslanci o tem vprašanju odločali še na izredni seji DZ-ja. A le, če bi odbor pred tem lahko sprejel kako stališče do tega predloga. Ker pa torej ni stališča matičnega telesa, tudi ni pogojev za izvedbo izredne seje, vendar se predsednik DZ-ja Milan Brglez še ni odločil, kaj bo storil.

OZP je danes zjutraj nadaljeval v četrtek zvečer prekinjeno sejo, ki so jo na temo priznanja Palestine na zahtevo Levice in ob podpori predsednika DZ-ja izvedli znova, a je zaradi obstrukcije opozicije in dela poslancev SMC-ja ter posledično nesklepčnosti niso mogli dokončati.

V skladu s pravili poslovnika so poskušali glasovanje izvesti še danes zjutraj, a je na sejo znova prišlo le sedem poslancev - poleg Brgleza še Marko Ferluga, Izidor Kamal Shaker (vsi SMC), Julijana Bizjak Mlakar in Marinka Levičar (obe DeSUS), Matjaž Nemec (SD) ter Matej T. Vatovec (Levica).

Formalno je bila seja OZP-ja zaradi nesklepčnosti znova prekinjena, nadaljevanja pa predsedujoča Bizjak Mlakarjeva ni določila. A ker naj bi se izredna seja DZ-ja na to temo začela ob 13. uri, je malo verjetno, da bi prišlo še do kakega poskusa glasovanja, poleg tega je rezultat zaradi napovedane obstrukcije tudi že bolj ali manj jasen.

Odboru tako v treh dneh ni uspelo doseči stališča glede predloga za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države, da bi DZ lahko izvedel izredno sejo. Brez stališča matičnega delovnega telesa namreč niso izpolnjeni pogoji za to.

Horvat prekinil sejo, Erjavec in Brglez menila drugače

V sredo je OZP v skladu z mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ-ja sprejel postopkovni sklep, da brez predloga vlade DZ ne more odločati o predlogu, ker da to ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in dosedanjo prakso. S tem se ni strinjal niti zunanji minister Karl Erjavec.

Zatem je Brglez zahteval ponovitev seje, češ da je predsednik OZP-ja Jožef Horvat (NSi) prekinil razpravo v nasprotju s poslovnikom. Horvat se s tem ni strinjal in je predsednika DZ-ja zavrnil, Brglez pa je nato sam sklical sejo OZP-ja, ki jo je potem vodila Bizjak Mlakarjeva. A zaradi omenjene obstrukcije desetih članov odboru ni uspelo doseči kvoruma za veljavno odločanje.

Kako naprej?

Kaj bo zdaj sledilo, je nejasno. Tudi Brglez sam je po koncu današnje seje odbora zgolj na hitro dejal, da mora še preučiti, kaj lahko naredi, ker da v takšnem položaju še ni bil. Odločil pa naj bi se do predvidenega začetka seje, je napovedal.

Glede na poslovnik naj izvedba seje DZ-ja ne bi bila mogoča, glede na to, da ni stališča matičnega delovnega telesa. V Levici sicer vseeno pravijo, da bi do seje lahko prišlo, vendar bi opravili samo predstavitve stališč, odločanje pa ne bo mogoče.

Možno naj bi bilo sicer tudi, da se Brglez odloči za preložitev izredne seje, vendar je vprašanje, ali bi v naslednjih dneh ob tako jasno izraženemu nasprotovanju večine članov odbora, da bi sploh odločali o vprašanju, s tem lahko kaj dosegel. Vprašanje priznanja Palestine bo tako najverjetneje ostalo odprto za naslednji sklic DZ-ja.

Vatovec upa na manj podleganja pritiskom iz tujine

To je po koncu današnje seje dejal tudi Vatovec, ki je bil prvi podpisani pod predlog o priznanju Palestine. "Na nek način ostaja vse skupaj v zraku (...) Verjetno to pomeni, da je za ta mandat ta zgodba končana s to jasno izraženo voljo predvsem SMC-ja, da do glasovanja ne pride. Upam pa, da bodo v prihodnjem sklicu boljše okoliščine in manj podleganja očitno pritiskom iz tujine," je dejal poslanec Levice.

Bizjak Mlakarjeva pa je po koncu seje komentirala, da "se je odvila zelo pomembna in poučna zgodba za demokracijo v Sloveniji". "Poučna tudi za prihodnje parlamentarce. Upam, da bodo bolj pokončni in da bodo spoštovali človekove pravice in da bo končni rezultat drugačen," je dejala.

T. H.