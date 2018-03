Pahor bo državnemu zboru predstavil svoje mnenje o Slovenski vojski

Predsednika je k podelitvi mnenja v ponedeljek pozval državni zbor

7. marec 2018 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik in poveljnik obrambnih sil Borut Pahor meni, da v Sloveniji potrebujemo politično soglasje o varnostnih tveganjih in finančnih vlaganjih v vojsko.

Predsednik republike Borut Pahor je v pisnem mnenju, ki ga je že poslal v državni zbor, poudaril, da mora Slovenija nujno posodobiti celoten sistem nacionalne varnosti, in predlagal sprejetje zakona o sistemskem dolgoročnem financiranju nacionalne varnosti. Hkrati dodaja, da mora država doseči politično soglasje o varnostnih tveganjih in financiranju institucij nacionalne varnosti.

Državni zbor je na predlog SDS-a in NSi-ja predsednika namreč že v ponedeljek pozval, naj v 24 urah poda mnenje o stanju v Slovenski vojski. Pahor se je na poziv odzval z dopisom, zdaj pa bo na nadaljevanju izredne seje DZ še pred poslanci predstavil svoje mnenje. Ti bodo nato po predsednikovem nastopu razpravljali o priporočilih, ki so jih pripravili poslanci SDS-a in NSi-ja.

Med predlogi sta tudi dvig plač vojakov za 30 odstotkov in izvzetje Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Poslanski skupini sta predlagali tudi vzpostavitev rezervne sestave, ki bi delovala vzporedno s trenutno poklicno sestavo. Priporočila je matični odbor za obrambo že zavrnil, zato poslanci o njih ne bodo glasovali, a je za razpravo o njih vseeno predvidenih kar sedem ur.

