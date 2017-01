Pahor bo obiskal Rusijo, v podpis stomilijonske pogodbe

Sklenjenih bo več dogovorov

17. januar 2017 ob 09:01,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 11:44

Ljubjana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Kmetijski minister Dejan Židan na dvodnevnem obisku v Moskvi z gostitelji usklajuje podrobnosti obiska predsednika Boruta Pahorja v Rusiji. Pahor se bo v Rusiji na povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina mudil 10. in 11. februarja. Ministra Židana spremljajo podjetniki in predstavniki znanstvenih institucij.

Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je med obiskom v Moskvi srečal z ruskim ministrom za kmetijstvo Aleksandrom Tkačjovom in nekaterimi drugimi ministri.

Tema pogovorov sta bila krepitev gospodarskega sodelovanja med državama in februarski obisk predsednika Boruta Pahorja v Moskvi. "Želja je, da bi bil ta obisk zelo dobro pripravljen in da se podpiše tudi kar nekaj konkretnih gospodarskih pogodb," je dejal Židan. Slovenski minister pričakuje, da bodo slovenska podjetja med Pahorjevim obiskom v ruski prestolnici podpisala pogodbe za približno 250 milijonov evrov.

"Zelo nas zanima področje telekomunikacij, Rusija gre v obnovo svojih omrežij, Slovenija želi pri tem sodelovati. Zanimajo pa nas tudi nekatere inovativne tovarne na področju predelave hrane in drugih tehnologij, v katere Rusija v tem trenutku ogromno vlaga. Mi želimo, da projekte vodijo slovenska podjetja," je še dodal Židan.

Ob tej priložnosti so na slovenskem veleposlaništvu organizirali tudi šahovski dvoboj med nekdanjim svetovnim šahovskim prvakom Anatolijem Karpovom, ki je danes poslanec ruske dume, in člani slovenske delegacije.

Pahor bo obiskal tudi Porošenka in Gaucka

To pa ne bo edini obisk Pahorja v februarja. Predsednik je prek Twitterja napovedal, da bo med 8. in 12. februarjem poleg Rusije obiskal še Nemčijo in Ukrajino. Pahor tako ne bo vrnil zgolj obiska Putinu, ampak tudi nemškemu predsedniku Joachimu Gaucku. Slednji je Slovenijo obiskal konec junija lani ob 25. obletnici razglasitve slovenske samostojnosti. Ker se Gauck poslavlja s predsedniškega položaja, bo Pahor verjetno eden zadnjih predsednikov, ki ga bo sprejel.

S ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom pa sta se zadnjič srečala pred nekaj več kot dvema mesecema, 8. novembra lani, ko je bil ukrajinski predsednik na uradnem obisku v Sloveniji. Takrat je Porošenko slovenske gospodarstvenike povabil k naložbam v tujini.

Vlasta Jeseničnik, Radio Slovenija