Pahor bo opoldne z Janšo razpravljal o oblikovanju vlade

Srečanje bo ob 12. uri

7. junij 2018 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor bo opoldne na neuradnem pogovoru sprejel relativnega zmagovalca volitev v DZ-ju, predsednika stranke SDS Janeza Janšo, ki mu namerava podeliti mandat za sestavo vlade.

Pahor je po objavi volitev nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih je Janšev SDS prejel 24,95 odstotka glasov (v 90-članskem državnem zboru to pomeni 25 poslanskih mest), napovedal, da bo mandat za sestavo nove vlade podelil relativnemu zmagovalcu volitev, to je Janezu Janši.

Po srečanju ob 12. uri bo izjava za medije, ki jo boste lahko v prenosu spremljali na našem portalu.

Janša je dejal, da bodo naredili vse, da bodo oblikovali stabilno vlado, in dodal, da so pripravljeni na pogovore z vsemi strankami, osnova za pogajanja pa je program. Po mnenju političnih analitikov in tudi predstavnikov nekaterih strank bo oblikovanje vladne koalicije težavno. Večina od osmih strank, ki so poleg SDS-a presegle 4-odstotni volilni prag in se uvrstila v parlament, je namreč napovedala, da ne bo šla v koalicijo z Janšo.

Kot smo poročali včeraj, je pobudo za oblikovanjekoalicije prevzel Marjan Šarec, predsednik drugovrščene stranke Lista Marjana Šarec, in se v sredo sestal z Alenko Bratušek, sledilo naj bi srečanje s SMC-jem.

Po delnih neuradnih izidih (končni bodo znani sredi junija) bo razdelitev sedežev v državnem zboru naslednja: SDS bo imel 25 poslancev, LMŠ 13, SD in SMC po deset, Levica devet, NSi sedem, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS po pet poslancev, SNS pa štiri. Mandatar za sestavo vlade potrebuje podporo 46 poslancev v DZ-ju.

K. T.