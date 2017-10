Pahor DZ-ju predlagal sedem imen za člane Državnotožilskega sveta

Volitve bodo 16. novembra

30. oktober 2017 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za člane Državnotožilskega sveta RS je predsednik Borut Pahor predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu predlagal sedem imen. Končni seznam je oblikoval po posvetu s poslanskimi skupinami.

Predsednik Borut Pahor je kandidatno listo oblikoval po preučitvi prispelih kandidatur in po pogovorih z vodji poslanskih skupin DZ-ja, so pojasnili v predsednikovem uradu. Na njej so Milan Birsa, Anže Erbežnik, Katja Filipčič, Ljubica Kosmovski Fojkar, Jožef Kovač, Blaž Kovačič Mlinar in Igor Lučovnik.

Za štiri prosta mesta v Državnotožilskem svetu Republike Slovenija se je poleg navedenih sedmih kandidatov prijavila tudi Danijela Frangež, prav tako so v uradu predsednika republike prejeli še eno prijavo, a je ta kandidat od kandidature pozneje odstopil, so že pred dnevi pojasnili v uradu, ko so napovedali, da se bo o prijavljenih kandidatih Pahor posvetoval s poslanskimi skupinami.

DZ na predlog predsednika republike izmed pravnih strokovnjakov izvoli štiri člane državnotožilskega sveta. Na kandidatni listi mora biti najmanj pet in največ osem kandidatov. Ti se bodo pred volitvami, ki bodo 16. novembra, tudi javno predstavili.

Mandat zdajšnjih članov se izteka

Volitve so potrebne, ker mandat zdajšnjih članov sveta poteče 12. decembra. Državnotožilski svet sicer sestavlja devet članov, poleg štirih, ki jih izvoli DZ na predlog predsednika republike, štiri izvolijo državni tožilci, enega pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj znova izvoljeni oziroma imenovani.

Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona in varovanju samostojnosti državnih tožilcev, piše na spletni strani sveta.

