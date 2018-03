Pahor imenoval Uroša Novaka za podpredsednika KPK-ja

Funkcijo bo nastopil 3. aprila

2. marec 2018 ob 12:47,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je podpisal ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Uroša Novaka. Njegov petletni mandat se bo začel 3. aprila.

Uroša Novaka sta za primernega kandidata ocenili dve izbirni komisiji v različnih sestavah v letih 2014 in 2018. V nedavnem dolgem in temeljitem pogovoru s predsednikom Pahorjem je prepričljivo zagovarjal svojo vizijo poslanstva KPK-ja, v četrtek pa se je še uspešno predstavil javnosti, so pojasnili v uradu predsednika republike.

Po njihovih navedbah Novak s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom ter izkazanim poznavanjem poslanstva KPK-ja izpolnjuje visoka strokovna merila za uspešno opravljanje te funkcije.

Z Novakovim nastopom funkcije bo senat KPK-ja opravljal delo v polni sestavi, s tega mesta je namreč zaradi trenj s predsednikom KPK-ja Borisom Štefanecem odstopila prejšnja namestnica Alma Sedlar.

Novak je na četrtkovi javni predstavitvi poudaril, da bosta njegovi glavni vodili transparentnost in integriteta. Po njegovih besedah je v Sloveniji največja težava sistemska korupcija, zaradi česar so potrebni sistemski ukrepi. Meni, da je nujno potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije.

Štefanecu všeč Novakova zagnanost

Na imenovanje Novaka za podpredsednika KPK-ja se je odzval predsednik KPK-ja Boris Štefanec, ki meni, da bo zagnanost Novaka pomembno dopolnjevala "obstoječo odločnost predsednika in namestnika komisije, usmerjeno v isti cilj - boj zoper korupcijo in vse, kar je s tem področjem povezano v Sloveniji".

Štefanec je tudi prepričan, da bo zdaj polna sestava senata KPK-ja pripomogla k še dejavnejšemu nadaljnjemu delu in izvajanju nalog, ki se od senata v skladu z zakonskimi pooblastili tudi pričakujejo.

G. C.