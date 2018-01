Pahor in Nussdorferjeva bi ustanovila posebno komisijo za najtežje primere

Izjemne situacije ljudi s težkimi zgodbami

5. januar 2018 ob 20:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta se na delovnem srečanju strinjala, da bi bilo treba ustanoviti posebno komisijo, ki bi se ukvarjala z najtežjimi primeri.

Borut Pahor je po srečanju pojasnil, da k njemu in varuhinji prihajajo ljudje s težkimi zgodbami. Kot sta ugotovila, gre za izjemne situacije, pri katerih bi lahko komisija, sestavljena iz predstavnikov varuha, urada predsednika republike in generalnega državnega odvetnika, iskala rešitve znotraj zakona.

Komisija bi po njegovih besedah tako obravnavala tiste primere ljudi, ki znotraj pravnih in drugih institucij niso dobili pomoči, kot so jo pričakovali, zato doživljajo svoj položaj kot krivičen. Med njimi so lahko na primer tisti, ki so kupili stanovanje, za katero se je naknadno izkazalo, da gre za nelegalno gradnjo. Tako ostanejo brez denarja in strehe nad glavo.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je po srečanju poudarila, da bodo časovni in vsebinski okvir za ustanovitev komisije dorekli tudi z generalnim državnim odvetnikom Jurijem Groznikom, zato je še prezgodaj napovedati, kdaj bi začela delovati.

Bi komisija obravnavala primer Ahmada Šamija?

Na vprašanje novinarjev, ali bi primer sirskega begunca Ahmada Šamija lahko reševala ta komisija, je Pahor dejal, da po njegovem mnenju ne gre za izjemen primer, o katerem bi se ta komisija izrekala. Odgovor o Šamijevi nadaljnji usodi je mogoče najti znotraj institucij, je menil. Pri tem je dodal, da bi bilo, če bi pristojni organ sprejel odločitev, da Šami ostane v državi, to treba zelo dobro utemeljiti, saj bi to lahko bil precedenčni primer.

Predsednik in varuhinja sta se dogovorila, da bosta v prihodnje posebno pozornost namenila problemu otrok na pragu revščine, starajoči se družbi in Romom. Kot je poudaril Pahor, je treba združiti moči, da bi lahko dosegli več. Varuhinja pa je dejala, da niti predsednik niti varuh nimata izvršilne moči, ampak sta pomemben glas ljudi na robu družbe in zanje sta edino upanje.

Glede Romov je varuhinja še poudarila, da si želi, da bi v tem letu stare prakse na tem področju nadomestili z novimi in boljšimi.

Svet za človekove pravice

Varuhinja je na srečanju s predsednikom spregovorila tudi o načrtovanem delu v tem letu, ko bodo s 1. junijem pri varuhu dobili svet za človekove pravice, 1. januarja prihodnje leto pa bo začel delovati center za človekove pravice, je napovedala.

Na srečanju z novinarji in uredniki, ki je sledilo, je skupaj s svojimi namestniki še podrobneje predstavila letošnje leto, ki ga bodo pri varuhu namenili tudi starejšim. Tako naj bi se med drugim osredotočili na vprašanje dostopa do sodobne tehnologije, na vprašanje nasilja v družini in na starejše na prestajanju zaporne kazni.

Poročilo o starejših

Prav v tem času pripravljajo tematsko poročilo o starejših in ljudeh s posebnimi potrebami v zaporih, ki naj bi izšlo kmalu, je povedal namestnik varuhinje Ivan Šelih, ki vodi tudi državni preventivni mehanizem. Najstarejši zapornik ima 88 let, je povedal.

Državni preventivni mehanizem ob različnih informacijah v javnosti o domnevnih mučenjih v domovih za starejše pri svojem delu ni potrdil tovrstnih navedb. "Obstajajo pa okoliščine, ki lahko vodijo v takšno ravnanje. Zaradi pomanjkanja kadra je na primer nega lahko slabša," je pojasnil. Kot je spomnil, je ministrstvo za delo že obljubilo izboljšanje na področju kadrov.

G. K.