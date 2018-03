Pahor in Steinmeier: Zagovorniki evropske ideje moramo stopiti skupaj

Predsednik republike zaključuje tridnevni obisk Nemčije

14. marec 2018 ob 18:12

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je s pogovorom z nemškim kolegom Frank-Walterjem Steinmeierjem sklenil delovni obisk v Nemčiji, katerega glavni namen je bil vzdrževanje in krepitev političnih in gospodarskih stikov med državama.

Predsednika sta izmenjala poglede na prihodnosti Evropske unije, pri čemer je nemški predsednik omenil t. i. Ljubljansko pobudo za sprejem nove ustave EU-ja, ki po njegovem mnenju lahko pomeni impulz za razmišljanje o novi evropski ustavi in razprave o renesansi unije, so zapisali v predsednikovem uradu.

Sogovornika sta se strinjala, da so časi takšni, da morajo tisti, ki verjamejo v EU, stopiti skupaj in se potruditi za njen nadaljnji razvoj. Pomembno je, da se povezana Evropa predstavlja kot močan partner v svetu, sta se strinjala predsednika.

Na zadnji dan Pahorjevega obiska je pol leta po volitvah prisegla tudi nova nemška vlada. Slovenski predsednik je ob tem dejal, da oblikovanje nove nemške vlade pomeni "olajšanje za vse tiste, ki verjamemo v ta projekt skupne Evrope, pomembno vlogo Francije in Nemčije pri tem in aktivno vlogo Slovenije".

Slovenski predsednik je z nemškimi sogovorniki govoril tudi o arbitraži. "Nemčija zelo dobro razume, tako kot praktično vsi v mednarodni skupnosti, da je sodišče odločilo in da je meja določena," je za RTV Slovenija dejal Pahor.

Nemčija tudi od Slovenije po njegovih besedah pričakuje modrost in preudarnost, da po mirni poti skupaj s Hrvaško dosežejo dokončno ureditev. "Ker se Slovenija v tem trenutku obnaša konstruktivno, jo Nemčija vidi kot svojega partnerja, tudi ko gre za poglede na Zahodni Balkan," je še poudaril. Predsednika sta izmenjala stališča tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu in se strinjala, da si regija zasluži več pozornosti EU-ja.

Steinmeier: Slovenija je steber stabilnosti

Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, je Steinmeierja zanimala tudi politična situacija v Sloveniji. Ob tem je ponovno poudaril, da sta Slovenija in Nemčija prijateljski državi z odličnim gospodarskim, znanstvenim in kulturnim sodelovanjem ter s potencialom, da lahko dobre odnose še nadgrajujeta. Nemški predsednik je poudaril, da je Slovenija steber stabilnosti v jugovzhodni Evropi in pomemben partner Nemčije.

Pahor se je prvi dan obiska v ponedeljek srečal z nemško ministrico za obrambo Ursulo von der Leyen in nastopil kot osrednji govornik na letnem srečanju Nemškega združenja malih in srednjih podjetij (BVMW). V govoru je predstavil Slovenijo kot državo partnerico, za katero ima gospodarsko sodelovanje z Nemčijo poseben pomen.

Drugi dan je obiskal nemški parlament in se sestal s predsednikom bundestaga Wolgangom Schäublejem, s katerim sta soglašala, da so odnosi med državama odlični, saj zelo dobro sodelujeta tako na področjih gospodarstva, znanosti, izobraževanja kot tudi v zadevah EU-ja, podobna stališča pa imata tudi glede ključnih zunanjepolitičnih vprašanj.

J. R.