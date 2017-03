Pahor je preiskovalni komisiji pojasnil svoj pogled na Teš 6

Iskanje politične odgovornosti

30. marec 2017 ob 07:41,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred preiskovalno komisijo DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri naložbi v Teš 6 je stopil nekdanji predsednik vlade in zdajšnji predsednik države Borut Pahor.

Pahor je komisiji predstavil svoje videnje projekta, ki se je z ocenjenih 600 milijonov podražil na 1,428 milijarde evrov. Ravno v času Pahorjeve vlade so se vrstili pozivi k ponovnemu razmisleku o gradnji Teša 6. Vlada se takrat ni odločila za zamrznitev, je pa sprejela nekaj ukrepov, med drugim je leta 2010 od poslovodstva HSE-ja zahtevala popolne informacije o Tešu 6 in mu naložila, naj Teš zaradi spremenjenih razmer na trgu skuša doseči znižanje cen naložbene opreme in zagotovi večjo učinkovitost ter preglednost upravljanja družb v skupini HSE.

Ravno v času Pahorjevega mandata je v DZ-ju sicer spodletel prvi poskus podpore predlogu zakona o poroštvu države za 440-milijonsko posojilo Evropske investicijske banke.

Poroštvo je bilo nato sprejeto leta 2012 v času vlade Janeza Janše, ki je Termoelektrarni Šoštanj (Teš) v zameno za poroštvo postavila vrsto pogojev. Tešu je naložila, naj zniža naložbeno ceno projekta in naj s Premogovnikom Velenje sklene dolgoročno pogodbo za lignit po najvišji ceni 2,25 evra na gigadžul.

Sa. J.