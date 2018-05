Pahor: Krepi se geopolitika, okrepiti moramo Slovensko vojsko

Dan Slovenske vojske

14. maj 2018 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor se je pred dnevom Slovenske vojske zavzel za celovito prenovo in okrepitev sistema nacionalne varnosti.

Slovesnost na Brdu pri Kranju je potekala v spomin na 15. maj 1991, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji. Slovesnosti so se udeležili še številni visoki gosti, ministri in nekateri veleposlaniki. Podelili pa so tudi priznanja najprizadevnejšim pripadnikom za njihove dosežke, dogodek pa je spremljal glasbeni program v izvedbi orkestra Slovenske vojske.

Pahor: Krepi se geopolitika

Predsednik države Borut Pahor je v nagovoru na osrednji slovesnosti pred torkovim praznikom Slovenske vojske na Brdu pri Kranju opozoril, da je varnost "postala kompleksna zadeva", ki potrebuje strokoven in večplasten pristop. Svet je varnostno bolj ranljiv, krepi se negotovost in s tem povezano vznemirjenje. Krepi se "geopolitika", je dejal.

Slovenija se bo morala temu prilagoditi. "Na ravni države se ni mogoče odzvati drugače kot okrepiti sistem nacionalne varnosti," se je zavzel Pahor. Treba bo "celovito prenoviti in okrepiti celoten sistem nacionalne varnosti, od vojske do policije, prek obeh obveščevalnih služb do civilne zaščite". Prihodnja vlada po njegovem mnenju "ne bo smela odlašati s pripravo strateškega odziva na geopolitične in varnostne razmere v našem in mednarodnem okolju".

"Posodobitev sistema nacionalne varnosti je neodložljiva in takojšnja naloga nove vlade in celotne državne politike," je poudaril predsednik republike.

Slovenija po besedah vrhovnega poveljnika obrambnih sil potrebuje "dobro oboroženo, dobro pripravljeno in operativno Slovensko vojsko, ki je sposobna brezhibno sodelovati v mednarodnih misijah po svetu, sodelovati v Severnoatlantskem zavezništvu in zagotoviti vojaško obrambo domovine".

"Slovenija sicer ni vojaško ogrožena, vendar pa je res tudi, da je spoznanje o tem običajno prepozno za pravočasno ukrepanje," je opozoril predsednik.

"Ni razlogov, da bi kakor koli strašili ljudi glede varnostnih vprašanj. Vendar tudi ni nobenih razlogov, da bi jih zavajali in tolažili s trenutnimi razmerami, ki označujejo Slovenijo kot varno državo," je še izjavil.

Več denarja za vojsko, a tudi pametna poraba

Zavzel se je predvsem za okrepitev obrambnega proračuna. Vendar pa zgolj dodaten denar po njegovem mnenju ne bo dovolj. "Sama zagotovitev proračunskih sredstev v prihodnjih letih bo manj težavna naloga od inteligentne razporeditve njegove porabe za varnostne potrebe," je menil Pahor.

Vendarle se je zavzel tudi za zvišanje plač zaposlenim v varnostnih strukturah države, od vojske in policije do obveščevalnih služb. To bi lahko rešili s posebnim sistemskim zakonom o financiranju nacionalne varnosti, je predlagal.

Čeprav je kot vrhovni poveljnik pred dobrim mesecem ocenil, da je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni ostala nezadostna, za delovanje v miru pa je dobra, pa je predsednik danes poudaril, da je to "pripomoglo k streznitvi odločevalcev o razvoju vojske". Zdaj sta bistveno bolj izostreni odgovornost in pripravljenost za ukrepanje, je prepričan.

Ne glede na to pa po mnenju predsednika Pahorja "Slovenska vojska odlično opravlja svoje naloge v tujini in pomembno prispeva k ugledu naše države". "Sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, priskoči na pomoč ljudem v primeru hujših naravnih in drugih nesreč," je poudaril.

Tudi zato je Slovenska vojska med Slovenci dobro zapisana "in jo imajo za svojo", je še ocenil Pahor. "Na svojo vojsko se zanesemo. Na našo vojsko smo ponosni," je še dodal.

Katičeva za varovanje ugleda SV-ja

Biti pripadnik SV-ja je časten poklic, biti vojaški voditelj pa vloga, ki temelji na zgledu, zaupanju in poštenju, je na slovesnosti poudarila ministrica, ki opravlja tekoče posle, Andreja Katič. V svojem nagovoru je med drugim spomnila, da so v letu 2016 po več letih trajajočem padanju obrambnih izdatkov padanje ustavili in gibanje obrnili navzgor. Opravili so strateški pregled obrambe in skupaj zastavili potrebne ukrepe za izboljšanje pripravljenosti. Vlada je predlagane sklepe potrdila, prav tako srednjeročni obrambni program za obdobje 2018–2023, v katerem je predvidena še višja finančna projekcija.

Med dokazi prizadevanja za vzpostavitev boljših možnosti za razvoj obrambnega sistema je navedla nekatere nabave vojaške opreme, naložbe v infrastrukturo in mednarodno sodelovanje. Med pomembnejšimi povezovanji je poudarila evropsko stalno strukturno sodelovanje PESCO in program OCCAR.

Poglavitni cilj ministrske ekipe je bil po njenih besedah vseskozi temeljito izboljšanje statusa zlasti vojakov, zato so pripravili spremembe temeljne obrambne zakonodaje. Ta je zaradi zavlačevanja nekaterih strank obtičala v DZ-ju, vendarle pa sta na ta način nastala podlaga za nadaljnje korake in okvir za naslavljanje aktualnih varnostnih izzivov, je povedala.

Danes so pred nami novi izzivi in nove grožnje. Pripadnice in pripadniki SV-ja delujejo na številnih kriznih žariščih po svetu, s čimer krize preprečujejo ali omejujejo tam, kjer nastajajo. "S tem krepite skupna prizadevanja za zagotavljanje mednarodne varnosti in preprečujete, da bi spopadi še v večjem obsegu prišli do nas," je med drugim dodala Katičeva.

Geder: Znamo in zmoremo strniti vrste

Načelnik generalštaba SV-ja Alan Geder pa je poudaril, da imajo v vojski vizijo, cilje in tudi pripadnike, ki so največji potencial. Slovenska vojska je že večkrat dokazala, da zna in zmore strniti svoje vrste. Tudi danes se je treba postaviti v bran za prihodnost vojske, je poudaril.

Slovenska vojska bo sodelovala pri sodobnih varnostnih izzivih, zato bo tudi razvijala ciljne zmogljivosti v zavezništvu Nato. Tega ne bo počela le zaradi obljub,ampak tudi zato, da bi zagotovila hrbtenico varnostnega sistema, je poudaril.

Vodstvo vojske se bo v prihodnjem obdobju osredotočilo tudi na konec njene profesionalizacije. Cilj je dobro opremljena in visoko usposobljena vojska, med pogoji za dosego tega cilja pa je Geder poudaril zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov in krepitev motiviranosti pripadnikov. Načelnik je o uspehu prepričan, obenem pa je zagotovil, da bodo delali trdo, pošteno in etično.