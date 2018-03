Pahor mora v 24 urah podati mnenje o Slovenski vojski

Izredna seja se bo nadaljevala v sredo

5. marec 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor je na izredni seji razpravljal o stanju v Slovenski vojski, na predlog poslancev SDS-a in NSi-ja so v DZ-ju potrdili sklep, s katerim so predsednika države Boruta Pahorja pozvali, naj v 24 urah poda mnenje o stanju v Slovenski vojski.

Poslanci so na izredni seji najprej glasovali o tem, ali naj o stanju v vojski za mnenje povprašajo tudi predsednika države, ki je vrhovni poveljnik obrambnih sil. Ker je večina poslank in poslancev izglasovala sklep, naj Borut Pahor v 24 urah posreduje svoje mnenje o stanju v Slovenski vojski, so sejo prekinili in jo bodo nadaljevali v sredo. Predlogu, naj se o stanju v Slovenski vojski izreče predsednik republike, so bili naklonjeni predstavniki vseh poslanskih skupin z izjemo Levice.

Poslanci SDS-a in NSi-ja so zahtevo za sklic izredne seje vložili po slabi oceni bataljonske bojne skupine, po kateri je prišlo tudi do menjave na mestu načelnika generalštaba. V zahtevi za sklic so med sklepi predlagali priporočila vladi, in sicer, da se vojaki izvzamejo iz enotnega sistema plač javnega sektorja, da se jim zvišajo plače za 30 odstotkov, in priporočilo o reorganizaciji vojske. Priporočila vladi je matični odbor DZ-ja že zavrnil, vseeno pa je za sejo v sredo predvidena razprava o priporočilih SDS-a in NSi-ja.

Poslanci z izjemo Levice enotni

Poslanec SDS-a Žan Mahnič je na začetku današnje seje v imenu predlagateljev pojasnil, da je njihov predlog, da naj se o stanju v vojski izreče tudi predsednik, kritika celotnega mandata, kritika neplodnih let na ministrstvu za obrambo, pa tudi kritika Pahorja, ki je dovolil, da je vojska v finančnem pogledu utrpela tako hud udarec.

Poslanec SMC-ja Marjan Dolinšek je spomnil, da je razprava o stanju v Slovenski vojski odbor za obrambo in tudi DZ v aktualnem mandatu zaposlovala že večkrat. Tudi predsednik republike Borut Pahor je že večkrat izrazil zaskrbljenost in poudaril nujnost posodobitve vojske. Kljub temu Dolinšek meni, da je smiselno, da se Pahor znova izreče o stanju v vojski.

Po besedah poslanca SDS-a Franca Breznika je Slovenska vojska ogrožena tako zaradi nizkega financiranja kot tudi zaradi pomanjkanja pravih vrednot. Slovenija se ne drži zavez Nata, zaradi česar je vojska tehnološko zaostala, njena usposobljenost je nizka, zaščitna sredstva in vozni park pa so zastareli.

Tudi v DeSUS-u so se strinjali, da je prav, da se o stanju v Slovenski vojski izreče Pahor. Kot je opozoril poslanec Peter Vilfan, pa je to tema, ki je ne bi smeli spolitizirati oz. na njej pridobivati političnih točk.

Po besedah poslanca SD-ja Matjaža Nemca je več dejavnikov, ki vplivajo na razmere, v kakršnih se je znašla vojska. Kot je poudaril, je treba priznati, da so se napori ministrice za obrambo Andreje Katič obrestovali, saj so se sredstva v obrambnem proračunu povečala. Težko pa je pričakovati, da se bodo razmere spremenile čez noč.

Po mnenju poslanca NSi-ja Jožefa Horvata bi moral predsednik republike že v preteklosti odločneje nakazati rešitve v smeri izboljšanja razmer v vojski.

Predlogu poslanskih skupin SDS-a in NSi-ja so nasprotovali v Levici. Poslanka Violeta Tomić je med drugim opomnila, da so kadrovske težave v vojski posledica podrejanja zavezam Nata. V Levici ne vidijo potrebe po predstavitvi Pahorjevega stališča, saj je ne nazadnje tudi sam podpornik politike zavezništva.

Na drugi strani pa je podporo predlogu izrazil vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek.

A. K. K., Sa. J.