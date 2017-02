Pahor na turnejo. Poglabljal bo zaupanje in poskušal reševati težave EU-ja.

8. februar 2017 ob 10:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor se bo danes odpravil na pot. Obiskal bo Rusijo in Ukrajino, najprej pa bo odšel v Nemčijo, kjer se bo sešel s predsednikom Gauckom in kanclerko Angelo Merkel.

V ospredju pogovorov bodo aktualni izzivi v svetu, še posebej v EU-ju, ter reševanje kriz v njeni soseščini. Pahor je pred turnejo dejal, da namerava med obiski poglobiti zaupanje, ocenil pa je tudi, da so se težave v EU-ju in okolici tako zgostile, da jih moramo skušati reševati. Povedal je še, da si prizadeva, da bi rešili EU kot našo širšo domovino.

V Berlinu ga bo najprej na neformalnem pogovoru kot zadnjega tujega voditelja gostil odhajajoči nemški kolega Joachim Gauck, s katerim sta, kot je ocenil Pahor, odlično sodelovala in močno poglobila osebno in politično zaupanje med narodoma in državama. "Predsednik Gauck je velik prijatelj Slovenije in to si obetam tudi od njegovega naslednika," je še dejal.

O Ukrajini in v Ukrajino

V nemški prestolnici ima Pahor na programu tudi pogovore z nemško kanclerko Angelo Merkel. Kot je poudaril pred obiskom, v evropski politiki obstaja le še malokdo, ki bi s svojimi stališči in odločitvami tako pomembno krojil evropsko sedanjost in prihodnost kot Merklova. Med drugim naj bi se pogovarjala o razmerah v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.

S Slovenci v Berlinu bo predsednik danes praznoval slovenski kulturni praznik, na vabilo predsednika Gaucka pa bo obisk v četrtek sklenil kot gost na odprtju Berlinala.

Iz Nemčije bo Pahor odpotoval v Rusijo, kjer bo v petek in soboto na uradnem obisku, nato pa ga čaka še Ukrajina.

